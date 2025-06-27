НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) клопотання про відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України. Як повідомила 27 червня пресслужба САП. Крім цього, сторони обвинувачення наполягають на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

🧾 Згідно з документом, прокуратура також клопоче про низку обмежень для підозрюваного. Серед вимог:

– прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

– повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

– не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

– утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

Важливою умовою, яку також пропонується застосувати, є носіння електронного засобу контролю. У разі порушення будь-якої з умов чи відмови внести заставу в п’ятиденний термін, прокурор має право звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

📢 «НАБУ і САП подали клопотання про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій», – йдеться в офіційному повідомленні антикорупційної прокуратури.

☝️ У САП уточнили, що під час ухвалення клопотання врахували не лише ймовірні ризики у цій справі, а й судову практику ВАКС у подібних процесах. Серед аргументів на користь обрання застави — підтверджений факт повернення Чернишова в Україну і його явка до НАБУ за викликом.

📢 «Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом», – додали у повідомленні.

👨‍⚖️ Станом на ранок 27 червня відомо, що Олексій Чернишов вже прибув до Вищого антикорупційного суду, де найближчим часом розглядатиметься подане клопотання. Підозрюваному доведеться або погодитися з умовами прокуратури, або доводити у суді невиправданість таких запобіжних заходів.

🔍 Нагадаємо, кілька тижнів тому журналісти «Української правди» повідомили, що в оселі Чернишова проводилися обшуки. Тоді він перебував за кордоном у службовому відрядженні. Тоді НАБУ спільно зі САП повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Також раніше НАБУ викрило масштабну корупційну схему з участю високопосадовців та забудовників, які занижували вартість землі у Києві, завдавши державі збитків понад мільярд гривень. Слідство також стверджує, що учасники схеми отримували неправомірні вигоди у вигляді значних знижок на квартири.