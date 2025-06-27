П’ятниця, 27 Червня, 2025
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НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) клопотання про відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України. Як повідомила 27 червня пресслужба САП. Крім цього, сторони обвинувачення наполягають на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

🧾 Згідно з документом, прокуратура також клопоче про низку обмежень для підозрюваного. Серед вимог:

– прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

– повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

– не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

– утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

Важливою умовою, яку також пропонується застосувати, є носіння електронного засобу контролю. У разі порушення будь-якої з умов чи відмови внести заставу в п’ятиденний термін, прокурор має право звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

📢 «НАБУ і САП подали клопотання про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій», – йдеться в офіційному повідомленні антикорупційної прокуратури.

☝️ У САП уточнили, що під час ухвалення клопотання врахували не лише ймовірні ризики у цій справі, а й судову практику ВАКС у подібних процесах. Серед аргументів на користь обрання застави — підтверджений факт повернення Чернишова в Україну і його явка до НАБУ за викликом.

📢 «Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом», – додали у повідомленні.

👨‍⚖️ Станом на ранок 27 червня відомо, що Олексій Чернишов вже прибув до Вищого антикорупційного суду, де найближчим часом розглядатиметься подане клопотання. Підозрюваному доведеться або погодитися з умовами прокуратури, або доводити у суді невиправданість таких запобіжних заходів.

🔍 Нагадаємо, кілька тижнів тому журналісти «Української правди» повідомили, що в оселі Чернишова проводилися обшуки. Тоді він перебував за кордоном у службовому відрядженні. Тоді НАБУ спільно зі САП повідомили про підозру віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Також раніше НАБУ викрило масштабну корупційну схему з участю високопосадовців та забудовників, які занижували вартість землі у Києві, завдавши державі збитків понад мільярд гривень. Слідство також стверджує, що учасники схеми отримували неправомірні вигоди у вигляді значних знижок на квартири.

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