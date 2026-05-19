рф атакувала газову інфраструктуру на Чернігівщині

Окупаційна армія російської федерації третю добу поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на українську енергетичну систему. Уранці у вівторок, 19 травня 2026 року, ворог завдав ударів одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури. Цього разу під обстріл потрапила Чернігівська область. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії.

Для нанесення ударів по промислових потужностях російська армія застосувала безпілотні літальні апарати. Керівництво компанії оприлюднило дані про характер руйнувань.

📢 «Внаслідок влучань дронів на території виробничих об’єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих об’єктів евакуювали, постраждалих нема», – заявили в Нафтогазі.

Наразі на місцях надзвичайних подій оперативно працюють усі відповідні екстрені служби. Фахівці ДСНС та інженери компанії ліквідують наслідки влучань. Точні масштаби пошкоджень та сума завданих збитків наразі уточнюються.

Систематичні обстріли газової інфраструктури

Атаки на газовий сектор мають регулярний характер. Напередодні ввечері стало відомо про черговий обстріл іншого регіону України. Війська російських загарбників вдарили трьома балістичними ракетами по об’єктах «Нафтогазу», які розташовані у Дніпропетровській області.

Загалом за поточний період зафіксовано значну кількість ворожих нападів на підприємства компанії:

Всього з початку року рф атакувала об’єкти «Нафтогазу» понад 100 разів. Ворог застосовує як ударні безпілотники, так і високоточне ракетне озброєння.

Головною метою ударів залишається повна дестабілізація постачання енергоресурсів.

Систематичні удари призводять не лише до значних фінансових та технічних руйнувань, а й до людських втрат. Нагадаємо, внаслідок масштабної ворожої атаки, яка сталася 5 травня на Полтавщині, загинули четверо працівників компанії та двоє рятувальників ДСНС, які ліквідовували пожежу. Наразі підприємства групи продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки.