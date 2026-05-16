Понад 70 обстрілів: масштабна атака на Дніпропетровщину

Фото: наслідки російських атак на Дніпропетровщину / Дніпропетровська ОВА / 16.05.2026

У суботу, 16 травня, російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровської області. Зафіксовано понад 70 ударів по двох районах регіону із застосуванням безпілотників, артилерії та ракетного озброєння.

Про оперативну ситуацію в області повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його даними, обстріли спричинили руйнування та поранених серед цивільних.

📢 «Одна людина загинула. 9 – постраждали, серед них двоє – діти. Понад 70 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами», – йдеться в повідомленні.

Руйнування у Нікопольському районі

Нікопольщина опинилася під масованим вогнем. Окупаційні російські підрозділи атакували місто Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади.

Унаслідок обстрілів у районі пошкоджено інфраструктуру, адміністративні будівлі, АЗС, дитячий садок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.

У Нікопольському районі загинув 38-річний чоловік. Загалом поранення дістали 9 людей. Двох потерпілих госпіталізували до медичних закладів у стані середньої тяжкості. Решта поранених перебуває на амбулаторному лікуванні. Серед постраждалих є двоє дітей — 10-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.

Обстріли Криворізького району

Окрім Нікопольщини, під удари потрапив Криворізький район. Російські війська атакували місто Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Через обстріли зафіксовано пошкодження місцевої інфраструктури та промислового підприємства.

Нагадаємо, атак зазнали й інші південні регіони країни. На Херсонщині в результаті російських обстрілів одна людина загинула та 25 поранено, серед постраждалих – троє поліцейських. Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків на місцях влучань.

