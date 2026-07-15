Черговий скандал з ТЦК у Львові: омбудсмен розпочав перевірку

У центрі Львова під час заходів з оповіщення стався конфлікт за участі співробітників ТЦК та цивільної жінки. Відео події, на якому видно застосування фізичної сили проти жінки, поширилося у соціальних мережах та медіа. Речник Львівського обласного ТЦК та СП Володимир Молодій повідомив Суспільному, що за фактом події вже призначено службову перевірку.

Реакція Уповноваженого з прав людини

На ситуацію оперативно відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний направив офіційні запити до Львівського ТЦК та Територіального управління ДБР.

На відео видно, як працівники поліції відтягнули жінку від чоловіка. Згодом, застосувавши силу, чоловік у військовій формі притиснув жінку до стіни.

За словами Дмитра Лубінця, якщо ці обставини підтвердяться, то вони потребують належної правової оцінки. У своєму дописі у Facebook Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію наступним чином:

📢 «Скандал у центрі Львова: сила проти жінки замість діалогу під час мобілізації? Вимагаю ретельної перевірки! ❗️Різні локації, різні дійові особи, проблема одна — безкарність породжує нові скандали. Львів. Центр міста. У соціальних мережах та медіа поширилися відео, на яких, ймовірно, військовослужбовець ЛОТЦК та СП застосував фізичний вплив щодо жінки під час заходів з оповіщення».

Вимоги щодо розслідування

Офіційні органи вимагають провести всебічне розслідування обставин події. Лубінець наголосив:

📢 «Вимагаємо надати повну інформацію про обставини події, правові підстави можливого застосування фізичного впливу, участь працівників поліції, а також повідомити, чи призначено службове розслідування. Окремо звернулися до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити, чи містять обставини події ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 Кримінального кодексу України, та повідомити про результати такої перевірки».

Станом на зараз триває з’ясування всіх деталей конфлікту. Відомо, що під час інциденту на місці події були присутні працівники поліції, дії яких також стануть предметом вивчення відповідних органів. Ми продовжуємо стежити за результатами службового розслідування та перевірки ДБР.

Також нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через смерть 52-річного чоловіка. Після перебування у територіальному центрі комплектування (ТЦК) він потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови, які виявилися смертельними.

Чоловік, який випав із вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування (ТЦК), помер у міській лікарні.

Попередні резонансні випадки з представниками ТЦК: