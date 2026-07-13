У Кременчуці в ТЦК чоловіка забили до смерті

У Кременчуці Полтавської області Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через смерть 52-річного чоловіка. Після перебування у територіальному центрі комплектування (ТЦК) він потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови, які виявилися смертельними.

Як повідомили у ДБР, наразі слідчі встановлюють повну послідовність подій та з’ясовують причетність конкретних осіб до смертельного травмування загиблого чоловіка.

Хронологія подій та висновки лікарів

За даними слідства, інцидент розпочався ввечері 2 липня. Тоді патрульна поліція зупинила автомобіль, яким керував чоловік. Правоохоронці під час спілкування виявили у водія зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння.

Ключові етапи справи:

Ніч на 3 липня: чоловіка доставили до Кременчуцького районного ТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.

чоловіка доставили до Кременчуцького районного ТЦК та СП, де він перебував до 4 липня. 4 липня: чоловіка у критичному стані доправили до реанімації однієї з лікарень міста.

чоловіка у критичному стані доправили до реанімації однієї з лікарень міста. 5 липня: медики провели термінову операцію, проте стан пацієнта залишався тяжким.

медики провели термінову операцію, проте стан пацієнта залишався тяжким. 9 липня: попри зусилля лікарів, чоловік помер у медичному закладі.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та масивні крововиливи в мозок. Попередній аналіз свідчить, що такі травми могли виникнути внаслідок удару тупим предметом.

Слідчі дії ДБР

Державне бюро розслідувань наразі проводить низку процесуальних дій для об’єктивного розслідування справи. Слідчі вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент травмування. Також тривають допити працівників центру комплектування.

Окрім того, слідчі перевіряють дії всіх посадових осіб, які контактували з чоловіком — від моменту зупинки поліцією до госпіталізації. У ДБР наголошують, що встановлюють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень саме під час перебування у стінах ТЦК.

Варто нагадати, що це не перший подібний інцидент останнім часом. Раніше, 8 липня, у лікарні Ужгорода помер чоловік, який випав із вікна третього поверху будівлі районного ТЦК та СП. Травми виявилися несумісними з життям. Слідство за обома фактами продовжується.

👉 Також нагадаємо, що начальник Могилів-Подільського районного ТЦК та СП Вінницької області безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК. За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам.