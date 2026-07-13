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У Кременчуці в ТЦК чоловіка забили до смерті

Денис Молотов
Денис Молотов
У Кременчуці в ТЦК чоловіка забили до смерті
Державне бюро розслідувань України / 13.07.2026

У Кременчуці Полтавської області Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через смерть 52-річного чоловіка. Після перебування у територіальному центрі комплектування (ТЦК) він потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови, які виявилися смертельними.

Як повідомили у ДБР, наразі слідчі встановлюють повну послідовність подій та з’ясовують причетність конкретних осіб до смертельного травмування загиблого чоловіка.

Хронологія подій та висновки лікарів

За даними слідства, інцидент розпочався ввечері 2 липня. Тоді патрульна поліція зупинила автомобіль, яким керував чоловік. Правоохоронці під час спілкування виявили у водія зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння.

Ключові етапи справи:

  • Ніч на 3 липня: чоловіка доставили до Кременчуцького районного ТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.
  • 4 липня: чоловіка у критичному стані доправили до реанімації однієї з лікарень міста.
  • 5 липня: медики провели термінову операцію, проте стан пацієнта залишався тяжким.
  • 9 липня: попри зусилля лікарів, чоловік помер у медичному закладі.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та масивні крововиливи в мозок. Попередній аналіз свідчить, що такі травми могли виникнути внаслідок удару тупим предметом.

Слідчі дії ДБР
У Кременчуці в ТЦК чоловіка забили до смерті 01
Державне бюро розслідувань України / 13.07.2026

Державне бюро розслідувань наразі проводить низку процесуальних дій для об’єктивного розслідування справи. Слідчі вилучають та аналізують записи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент травмування. Також тривають допити працівників центру комплектування.

Окрім того, слідчі перевіряють дії всіх посадових осіб, які контактували з чоловіком — від моменту зупинки поліцією до госпіталізації. У ДБР наголошують, що встановлюють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень саме під час перебування у стінах ТЦК.

Варто нагадати, що це не перший подібний інцидент останнім часом. Раніше, 8 липня, у лікарні Ужгорода помер чоловік, який випав із вікна третього поверху будівлі районного ТЦК та СП. Травми виявилися несумісними з життям. Слідство за обома фактами продовжується.

👉 Також нагадаємо, що начальник Могилів-Подільського районного ТЦК та СП Вінницької області безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК. За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам.

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