Урсула фон дер Ляєн та лідери європейських держав прибули до Києва

У День Української Державності, 15 липня 2026 року, Київ приймає делегацію високопосадовців ЄС та регіональних лідерів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці вже в одинадцяте від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) зранку у середу, 15 липня.

Разом із нею до Києва завітали президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александр Вучич та президент Румунії Нікушор Дан. Візит присвячено питанням безпеки, євроінтеграції та енергетичної стійкості України перед зимовим сезоном.

Інтеграція оборонних галузей: «більше і швидше»

Ключовим результатом візиту Урсули фон дер Ляєн стане презентація нових рішень для поглиблення співпраці між українським та європейським оборонно-промисловими комплексами.

📢 «Я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей. Щоб ми могли виробляти більше і швидше», — підкреслила президентка Єврокомісії.

Ці ініціативи спрямовані на те, щоб максимально використати виробничі потужності українських підприємств у кооперації з європейськими інвестиціями та технологіями. Це дозволить суттєво наростити обсяги випуску боєприпасів та техніки, необхідних для стримування агресії.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime. It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning. I will announce new initiatives to integrate our defence industries. So we can produce more, and faster. We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Порядок денний переговорів

Окрім питань оборони, сторони обговорюють низку критично важливих напрямків:

Рух до членства в ЄС: Після офіційного відкриття шостого переговорного кластера «Зовнішні відносини» (14 липня), сторони координують подальші кроки щодо імплементації європейського законодавства.

Після офіційного відкриття шостого переговорного кластера «Зовнішні відносини» (14 липня), сторони координують подальші кроки щодо імплементації європейського законодавства. Енергетична безпека: Підготовка до опалювального сезону 2026–2027 років. ЄС надає технічну та фінансову допомогу для захисту енергосистеми.

Підготовка до опалювального сезону 2026–2027 років. ЄС надає технічну та фінансову допомогу для захисту енергосистеми. Регіональна безпека: Спільна координація зусиль між Україною, Молдовою, Румунією та Сербією для стабілізації ситуації на Близькому Сході та в Чорноморському регіоні.

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Візит лідерів у День Української Державності став черговим сигналом беззаперечної підтримки європейського курсу України та її боротьби за незалежність. Найближчими годинами очікуються підсумкові заяви лідерів щодо підписання нових угод у сфері промислової та безпекової співпраці.

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