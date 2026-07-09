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Біловодська громада спрямувала понад 190 тисяч гривень на допомогу мешканцям

Денис Молотов
Денис Молотов
Біловодська громада спрямувала понад 190 тисяч гривень на допомогу мешканцям
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Попри виклики релокації та воєнного стану, військова адміністрація Біловодщини продовжує забезпечувати виконання фінансових зобов’язань перед своїми земляками, які опинилися у скрутному становищі або захищають суверенітет країни на передовій. Біловодська селищна військова адміністрація (СВА) спрямувала 194,0 тис. грн на матеріальну допомогу мешканцям громади.

Рішення про виділення коштів ухвалила профільна комісія в межах діючої Програми соціального захисту населення на 2024-2026 роки. Загалом фінансову підтримку отримають 17 жителів Біловодщини, які нині потребують особливої уваги та всебічної допомоги.

Фінансова підтримка Захисників України та їхніх родин

Основна частина погоджених комісією коштів призначена для оборонців України та їхніх рідних, які забезпечують стримування збройної агресії. Бюджетні виплати розподілили за кількома категоріями:

  • Діючі військовослужбовці: 120,0 тис. грн виплатять вісьмом захисникам, які безпосередньо захищають державу — кожен із них отримає по 15,0 тис. грн;
  • Учасники бойових дій: ще 15,0 тис. грн порівну розділять між трьома учасниками бойових дій для вирішення їхніх нагальних потреб;
  • Сім’ї полеглих Героїв: матеріальну підтримку в розмірі 15,0 тис. грн також нададуть родині полеглого воїна;
  • Шанування ветеранів: таку ж суму в розмірі 15,0 тис. грн отримає ветеран з інвалідністю III групи внаслідок війни.
Медичні виплати та допомога в скрутних життєвих обставинах

Громада також послідовно підтримує тих жителів, які потребують значних фінансових коштів на невідкладне лікування чи раптово опинилися у скрутних життєвих обставинах. На медичні потреби трьох мешканців цього разу виділили 24,0 тис. грн.

Цільове призначення коштів на охорону здоров’я та соціальні потреби:

  • Онкологічна допомога: 10,0 тис. грн передбачено для людини з важким онкологічним захворюванням на придбання медикаментів;
  • Хірургічні втручання: 14,0 тис. грн порівну розподілять на дві виплати для покриття витрат на хірургічні втручання та тривале післяопераційне лікування, у тому числі для однієї неповнолітньої дитини;
  • Підтримка сімей: окремо 5,0 тис. грн спрямували на підтримку багатодітної сімʼї громади, яка виховує кількох дітей.
Позиція адміністрації щодо тривалості програм

Представники селищної військової адміністрації окремо наголошують, що така системна допомога триватиме й надалі.

Головна мета такої роботи – забезпечити реальною підтримкою кожного мешканця громади, який зараз боронить країну або стикається з важкими життєвими випробуваннями у тилу.

Біловодська громада спрямувала понад 190 тисяч гривень на допомогу мешканцям 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що Попаснянська громада запровадила дієві фінансові інструменти, спрямовані на розв’язання житлових проблем своїх громадян, які втратили оселі через повномасштабне вторгнення. Гроші надають на часткове відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами в рамках державної програми «єОселя».

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