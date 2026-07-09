На Закарпатті помер чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК

Резонансна подія в обласному центрі Закарпаття, яка призвела до загибелі мобілізованого громадянина, стала об’єктом прискіпливої уваги з боку правоохоронних органів та інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чоловік, який випав із вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування (ТЦК), помер у міській лікарні. Про це повідомив директор Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб, інформує «Суспільне» у четвер, 9 липня.

Попри госпіталізацію та екстрені заходи реанімації, медикам не вдалося стабілізувати критичний стан пацієнта. За словами керівника установи, постраждалого доставили до медзакладу 8 липня після обіду. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак отримані під час падіння з висоти травми виявилися несумісними з життям.

Парламентський контроль та перші збори доказів

Одразу після отримання інформації про надзвичайну подію до процесу з’ясування обставин приєдналися представники Офісу омбудсмена, які розпочали незалежну перевірку дій службових осіб.

За інформацією представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрія Крючкова, він невідкладно прибув до Ужгородського районного ТЦК та СП для з’ясування обставин події в межах парламентського контролю.

Під час моніторингового візиту правозахисниками було здійснено комплекс першочергових дій:

Опитування свідків: детально опитано інших військовозобов’язаних, які на той момент перебували на території збірного пункту;

детально опитано інших військовозобов’язаних, які на той момент перебували на території збірного пункту; Пояснення персоналу: відібрано письмові пояснення у працівників районного ТЦК та СП, які відповідали за супровід громадян;

відібрано письмові пояснення у працівників районного ТЦК та СП, які відповідали за супровід громадян; Фіксація відео: детально переглянуто наявні записи камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження установи;

детально переглянуто наявні записи камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження установи; Візит до медиків: відвідано Ужгородську багатопрофільну клінічну лікарню, де безпосередньо перебував постраждалий.

На момент візиту представника омбудсмена Андрія Крючкова до будівлі ТЦК та лікарні чоловік перебував без свідомості. Попередньо було відомо, що внаслідок падіння він отримав численні переломи кісток та інші тяжкі внутрішні травми. Паралельно з цим було розпочато роботу зі встановлення контакту з рідними та близькими загиблого.

Хронологія перебування потерпілого чоловіка на збірному пункті

За офіційними даними моніторингової групи, процедура залучення громадянина до мобілізаційних заходів розпочалася за кілька днів до трагічного випадку.

Етапи переміщення громадянина:

Затримання поліцією: 6 липня 2026 року чоловіка було доставлено працівниками відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції;

6 липня 2026 року чоловіка було доставлено працівниками відділення поліції № 2 Ужгородського районного управління поліції; Визначення статусу: за наявною офіційною інформацією, чоловік мав юридичний статус обмежено придатного до військової служби;

за наявною офіційною інформацією, чоловік мав юридичний статус обмежено придатного до військової служби; Мобілізація: надалі його було офіційно призвано на військову службу та визначено для проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України в Закарпатській області;

надалі його було офіційно призвано на військову службу та визначено для проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України в Закарпатській області; Трагічний інцидент стався безпосередньо на пункті збору, коли чоловік перебував у приміщенні та очікував на подальше формування команди для відправлення до військової частини.

Хід слідства, відкриття провадження та перевірки в інших регіонах

За фактом загибелі людини розпочато слідство із залученням кількох профільних відомств, які мають дати остаточну правову оцінку інциденту.

Заходи правового реагування правоохоронних органів:

Відомчий аудит: за фактом події Ужгородським відділом Військової служби правопорядку (ВСП) невідкладно розпочато службову перевірку;

за фактом події Ужгородським відділом Військової служби правопорядку (ВСП) невідкладно розпочато службову перевірку; Огляд місця події: слідчо-оперативною групою Ужгородського районного управління поліції проведено детальний огляд локації та офіційно вилучено всі записи камер спостереження;

слідчо-оперативною групою Ужгородського районного управління поліції проведено детальний огляд локації та офіційно вилучено всі записи камер спостереження; Кримінальна справа: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (з відповідною приміткою, яка зазвичай використовується для розслідування випадків самогубства чи нещасних випадків).

У правоохоронних органах окремо зазначили, що наразі ретельно встановлюють усі обставини трагедії та проводять комплекс необхідних судових експертиз.

Спочатку планувалося, що після того, як стан здоров’я постраждалого дозволить провести його опитування, будуть додатково встановлені всі деталі, проте смерть пацієнта змінила хід розслідування.

Подальша ситуація перебуває на особистому суворому контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Варто додати, що цей випадок стався на тлі загального посилення контролю за діяльністю органів комплектування по всій країні. Як повідомлялось раніше, Миколаївський та Одеський ТЦК також проведуть масштабні внутрішні перевірки після офіційних скарг громадян на можливі випадки приниження людської гідності та неналежного поводження з людьми.

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⚠️ Також стало відомо, що у місті Лева розслідують обставини масової протидії мобілізаційній структурі, що виникла внаслідок конфлікту між цивільним населенням та працівниками ТЦК під час «мобілізаційних заходів та/або заходів з оповіщення».

Попередні резонансні випадки з представниками ТЦК: