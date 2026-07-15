Втеча з України до ЄС: нові вимоги до військовозобов’язаних

Посли країн Європейського Союзу погодили продовження механізму тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільності та передбачуваності для мільйонів українців, які знайшли прихисток у Європі від початку повномасштабної війни. Про це повідомила пресслужба ЄС в середу, 15 липня.

📢 «Сьогодні країни ЄС погодилися продовжити статус тимчасового захисту, наданий тим, хто тікає з України, до 4 березня 2028 року, виконуючи зобов’язання ЄС підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це потрібно. Продовження захисту на один додатковий рік забезпечить ясність та передбачуваність для всіх, хто тікає від війни», – йдеться в повідомленні.

Водночас запроваджено важливе нововведення для нових заявників — військовозобов’язаних чоловіків.

⚠️ Ключові зміни для нових заявників

Згідно з новим рішенням, отримання тимчасового захисту для новоприбулих чоловіків призовного віку залежатиме від виконання ними військових зобов’язань в Україні. Ці обмеження не стосуються осіб, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС.

Як підтвердити виконання військових зобов’язань:

Паспорт зі штампом: пред’явлення паспорта зі штампом про легальний виїзд, що підтверджує законність перетину кордону.

пред’явлення паспорта зі штампом про легальний виїзд, що підтверджує законність перетину кордону. Офіційний документ: пред’явлення паперового чи електронного документа, який підтверджує звільнення від військової служби або факт виконання військового обов’язку.

📢 «На практиці, щоб отримати тимчасовий захист, особи, переміщені з України, повинні будуть довести виконання своїх військових зобов’язань. Наприклад, це можна зробити, пред’явивши паспорт зі штампом про виїзд, наданим українською владою, який підтверджує, що вони легально покинули Україну і, отже, виконують військові зобов’язання. Це також можна зробити, пред’явивши документ у паперовому або електронному форматі, який підтверджує звільнення або виконання військових зобов’язань», – пояснили в пресслужбі.

Європейська сторона наголошує, що цей крок є відображенням оборонних потреб України та відповідає принципам підтримки народу, що постраждав від агресії.

Подальші процедури

Рішення послів ЄС потребує фінального затвердження Радою ЄС, яке відбудеться найближчими тижнями. Після цього нормативний акт буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня.

Дискусії щодо цього механізму тривали в Брюсселі кілька місяців. Влада ЄС шукала баланс між підтримкою біженців та допомогою Україні в питанні мобілізації. Нагадаємо, що паралельно з цим на рівні держав-членів обговорюються механізми співпраці з українською стороною щодо громадян, які виїхали за кордон «незаконно».

Найближчим часом країни ЄС розроблять детальні технічні інструкції для своїх міграційних служб, щоб процедура перевірки документів була максимально прозорою та швидкою для нових заявників.

👉 Також нагадаємо, що через постійну загрозу для мирного населення прифронтових територій обласна військова адміністрація ухвалила рішення про невідкладне вивезення громадян. Розпочата обов’язкова евакуація всіх мешканців ще з двох населених пунктів Дніпропетровської області – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського.