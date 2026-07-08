На росії повністю заборонили експорт дизельного пального

Системне вогневе ураження російського нафтопереробного сектора призвело до серйозного дефіциту пального на внутрішньому ринку держави-агресора, змусивши кремлівське керівництво піти на екстрені та хворобливі для бюджету кроки. Зазначається, що росія запровадила цілковиту заборону на експорт дизельного пального та авіаційного гасу для стабілізації внутрішнього ринку. Про це заявив віцепрем’єр рф Олександр Новак під час наради з володимиром путіним, інформує Телеграм-канал «Astra» у середу, 8 липня.

Цей крок фактично позбавляє москву одного з ключових джерел надходження валютної виручки від продажу переробленої сировини.

Визнання руйнувань та дефіциту нафтопродуктів

У вищому політичному керівництві російської федерації більше не можуть приховувати катастрофічні наслідки повітряних атак на промислові об’єкти в тилових регіонах. У кремлі офіційно визнали, що унаслідок атак на інфраструктуру було пошкоджено низку нафтопереробних заводів (НПЗ). Через це сталося суттєве скорочення виробництва автомобільного бензину та інших видів палива.

Ситуація ускладнюється стрімким дисбалансом між пропозицією та реальними потребами внутрішніх споживачів:

Падіння обсягів: зупинка технологічних установок на пошкоджених підприємствах обвалила випуск світлих нафтопродуктів;

зупинка технологічних установок на пошкоджених підприємствах обвалила випуск світлих нафтопродуктів; Стрімке зростання попиту: одночасно з падінням виробництва попит на пальне у рф зріс приблизно на третину через потреби військової логістики та збиральну кампанію аграріїв.

Перехід до імпорту та зміна логістичних схем урядом рф

Масштаб внутрішньої кризи змусив російський паливний сектор перетворитися з великого світового експортера на країну-імпортера, яка шукає ресурси на зовнішніх ринках для покриття дефіциту. Також, за словами Олександра Новака, у липні росія почне імпортувати нафтопродукти.

Екстрені заходи російського уряду для порятунку ринку:

Коригування графіків: російський уряд терміново переніс частину планових та аварійних ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни;

російський уряд терміново переніс частину планових та аварійних ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни; Максимальне завантаження: залучено додаткові виробничі потужності на підприємствах, які ще не зазнали повітряних ударів;

залучено додаткові виробничі потужності на підприємствах, які ще не зазнали повітряних ударів; Великі державні та приватні нафтові компанії почали пріоритетно постачати пальне в регіони. Саме там, де переважно працюють незалежні автозаправні станції, щоб запобігти масовому закриттю АЗС та чергам.

Абсурдні заяви російських посадовців про «користь» дефіциту

На тлі реальної загрози паливної кризи та зупинки транспорту, російська пропаганда та окремі публічні діячі намагаються заспокоїти населення досить специфічними аргументами.

Нагадаємо, колишній головний санітарний лікар росії, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що дефіцит бензину може позитивно вплинути на загальну екологію та здоров’я жителів москви. На його думку, зменшення кількості приватного автотранспорту на дорогах через відсутність палива нібито очистить повітря у мегаполісі.

Попри ці заяви, економічні аналітики прогнозують подальше зростання цін на всі групи товарів у рф через подорожчання та брак логістичних ресурсів. Слідчі органи та міненерго рф продовжують підраховувати збитки від останніх ударів по нафтогазових хабах.

👉 Також повідомлялось, що систематичні удари України по російських нафтопереробних заводах здатні не лише завдати економічних збитків, а й паралізувати логістику, промисловість та систему управління росії.