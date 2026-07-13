Україна та дев’ять партнерів створили Антибалістичну коаліцію

У понеділок, 13 липня 2026 року, у Парижі відбулася визначна подія для безпеки всього європейського континенту. Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія офіційно оголосили про створення Інтегрованої антибалістичної коаліції. Учасники підписали спільну декларацію, яка передбачає розробку та впровадження системи протиракетної оборони Freyja.

Рішення про створення нового альянсу ухвалено на тлі зростаючої загрози застосування балістичних ракет з боку агресорів.

Система Freyja: технологічний внесок України

В основі нової коаліції лежить ідея створення спільного оборонного щита, що базуватиметься на міжнародній промисловій кооперації. Ключовим внеском України у проєкт стала ракета-перехоплювач FP-7.x, розроблена вітчизняною компанією Fire Point.

Система Freyja розробляється як пан’європейський протибалістичний щит, що перебуватиме у спільній власності країн-партнерів. Це дозволить:

Оптимізувати витрати на виробництво засобів перехоплення;

Прискорити виготовлення необхідних систем порівняно з існуючими аналогами (як Patriot чи SAMP/T);

Об’єднати науковий та бойовий досвід для нейтралізації найсучасніших ракетних загроз.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що успішні випробування ракети FP-7.x у червні стали визначальними для початку цього масштабного проєкту.

Роль коаліції у завершенні війни

Під час саміту лідери держав домовилися про створення технічних робочих груп та розробку дорожньої карти проєкту. Окрему увагу приділили унікальному досвіду України, здобутому під час протидії російській агресії. Саме ці напрацювання ляжуть в основу архітектури безпеки майбутнього щита.

📢 «Ми визнаємо унікальний досвід України, набутий у ході оборони проти агресивної війни росії», – йдеться в тексті декларації.

Володимир Зеленський наголосив на дипломатичному значенні коаліції та зазначив, що посилення антибалістичних спроможностей є одним із ключових факторів для завершення війни:

📢 «Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що путін сяде за стіл переговорів. Його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме».

Він також висловив сподівання, що перші елементи системи Freyja запрацюють протягом наступних 12 місяців. Водночас російське керівництво вже відреагувало на створення коаліції погрозами щодо нарощування масштабів атак на українські міста. Попри це, європейські лідери підтвердили готовність розширювати співпрацю та об’єднувати зусилля для безпеки Європи.

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