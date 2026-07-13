Сучасні технології та активний відпочинок: сватівські діти проводять літо в Німеччині

Міжнародна співпраця відкриває нові можливості для молодих мешканців Луганщини, які через війну змушені були покинути рідні домівки. Юні сватівчани набираються сил та пізнають сучасні технології під час поїздки до Німеччини. Діти зі Сватівської громади продовжують своє перебування за кордоном, де для них організовано насичену програму активного дозвілля та цікавих пізнавальних заходів.

Пресслужба Луганської ОВА повідомила, що поїздка стала справжньою подією, яка поєднує оздоровлення та інтелектуальний розвиток.

Програма візиту: від спорту до промислових інновацій

Організатори подорожі доклали зусиль, щоб кожен день перебування дітей у Німеччині був наповнений позитивними емоціями та новими знаннями.

Ключові події та активності учасників поїздки:

Активний відпочинок: відвідання «Canoe Club», де на дітей чекали розваги на свіжому повітрі, активні командні ігри та традиційне барбекю.

відвідання «Canoe Club», де на дітей чекали розваги на свіжому повітрі, активні командні ігри та традиційне барбекю. Освітня програма: екскурсія на виробничі потужності компанії «Siemens». Під час цього візиту діти отримали унікальну нагоду побачити зсередини роботу одного зі світових лідерів у сфері сучасних промислових технологій.

Партнерство та підтримка

Реалізація цієї важливої соціальної ініціативи стала можливою завдяки злагодженій роботі українських та іноземних партнерів. Поїздка реалізована у тісній співпраці з Луцькою районною військовою адміністрацією.

Сватівська громада щиро висловлює вдячність благодійним ініціативам «Siemens Caring Hands» та «Eine Welt e.V. Leipzig» за фінансову підтримку та гостинність. Саме спільні зусилля меценатів та представників влади відкрили нові можливості для забезпечення дітям зі Сватівщини необхідних для відновлення позитивних емоцій.

Триває робота над розширенням програм міжнародного оздоровлення для молоді громади.

👉 Також нагадаємо, що 84 дитини з Лисичанської громади розпочали двотижневий відпочинок у Карпатах.