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Оздоровлення без кордонів: 20 дітей з Луганщини проводять літо в Молдові

Денис Молотов
Денис Молотов
Оздоровлення без кордонів: 20 дітей з Луганщини проводять літо в Молдові 04
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Завдяки спільним зусиллям Луганської обласної державної адміністрації та Посольства України в Республіці Молдова, 20 хлопчиків та дівчаток з-поміж ВПО отримали змогу перезавантажитися та набратися сил у чудовій країні. Оздоровча зміна триває з 6 по 18 липня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 13 липня.

Гостинна Молдова відкрила для маленьких українців цілий світ нових вражень, подарувавши їм безтурботні дні далеко від реалій війни.

Насичена програма: спорт, квести та екскурсії

Кожен день у таборі наповнений динамічними подіями. Ранок починається з енергійної зарядки на тлі мальовничих краєвидів. Далі на дітей чекає низка захопливих пригод, які допомагають їм емоційно відновитися та знайти нових друзів.

Основні активності для юних луганців:

  • Фізична активність: щоденні купання, спортивні ігри та ранкова зарядка.
  • Культурна інтеграція: знайомство з культурою, традиціями, прослуховування місцевих мелодійних пісень.
  • Інтелектуальні ігри: захопливий квест «Скарби», під час якого діти повністю забувають про смартфони.

Місцеві жителі ставляться до маленьких гостей дуже тепло, висловлюючи підтримку українському народу та щиро співчуваючи подіям в Україні.

Незабутній візит до мерії міста Синжерея

Однією з найяскравіших подій став офіційний візит дітей до мерії міста Синжерея. Очільник міста особисто влаштував для гостей теплий прийом. Діти не просто оглянули цікавинки адміністративної будівлі, а й відвідали робочий кабінет мера. Юні гості змогли поспілкуватися з очільником міста та навіть по черзі посидіти в його кріслі, відчувши себе справжніми лідерами.

Голова Луганської облдержадміністрації Олексій Харченко подякував за цю важливу ініціативу.

📢 «Літо має бути безпечним, яскравим та безтурботним, особливо для малечі, яка пізнала жахи війни. Дякую Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб за цю копітку, але таку важливу роботу», — прокоментував подію голова ОДА.

Реалізація цієї поїздки є важливим кроком у забезпеченні психологічного комфорту для дітей з Луганщини, які постраждали від російської агресії.

👉 Також нагадаємо, що Міжнародна співпраця відкриває нові можливості для молодих мешканців Луганщини, які через війну змушені були покинути рідні домівки. Юні сватівчани набираються сил та пізнають сучасні технології під час поїздки до Німеччини

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