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Сіверськодонецька МВА компенсує перший внесок за іпотечним кредитом для ВПО

Денис Молотов
Денис Молотов
Сіверськодонецька МВА компенсує перший внесок за іпотечним кредитом для ВПО
Ілюстративне фото / луганська ОВА / Сівеськодонецька МВА

Сіверськодонецька міська військова адміністрація запровадила дієвий механізм допомоги для своїх жителів, які вирішили придбати власне житло в евакуації. Адміністрація підтримує тих мешканців громади, які долучаються до іпотечної програми «Держмолодьжитло» у співпраці з KfW/CEB (БРРЄ) «Житло для ВПО». Програма передбачає можливість отримати до 200 000 гривень компенсації за перший внесок за іпотекою.

Це суттєва фінансова допомога для сімей, які втратили власні домівки через війну.

Основні критерії участі у програмі

Для отримання коштів із бюджету громади заявники повинні відповідати низці вимог. Відповідність усім пунктам є обов’язковою для схвалення виплати:

  • Ви були офіційно зареєстровані в Сіверськодонецькій громаді станом на 24 лютого 2022 року та маєте діючий статус ВПО разом із членами сім’ї;
  • Придбання житла за програмою «Житло для ВПО» відбулося після 1 січня 2026 року;
  • Ви та члени вашої сім’ї не володієте іншим житлом (окрім того, що розташоване на окупованих територіях або в зонах ведення бойових дій);
  • Ви раніше не брали участі в інших державних житлових програмах;
  • Протягом останніх 12 місяців до звернення ви не здійснювали продаж нерухомого майна.
Нормативи площі житла

Для розрахунку суми допомоги та перевірки права на участь у програмі встановлено певні нормативи житлової площі:

  • Базова площа становить 52,5 м² — для сім’ї з 1–2 осіб;
  • Додатково додається 21 м² — на кожного наступного члена сім’ї.

Кошти на виплату цієї компенсації надаються безпосередньо з бюджету Сіверськодонецької міської територіальної громади.

Повний перелік документів та покрокову інструкцію для подання заявки можна знайти на офіційному сайті Сіверськодонецької МВА.

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Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

👉 Також нагадаємо, що протягом першого півріччя 2026 року жителі Сіверськодонецької громади отримали понад чотири мільйони гривень фінансової підтримки за місцевою програмою «Турбота».

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