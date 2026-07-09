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Apple програла апеляцію проти ЄС щодо закону DMA

Денис Молотов
Денис Молотов
Apple програла апеляцію проти ЄС щодо закону DMA
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 09.07.2026

Намагання найбільшої технологічної корпорації світу обійти жорстке регулювання європейського законодавства зазнали невдачі у вищих судових інстанціях Європи. Apple програла судовий розгляд проти Європейського Союзу щодо застосування Закону про цифрові ринки (DMA), повідомляє Reuters.

Генеральний суд ЄС офіційно відхилив позов компанії, залишивши чинним попереднє рішення Європейської комісії про визнання магазину застосунків App Store та операційної системи iOS цифровими посередниками, на які повною мірою поширюються суворі зобов’язання закону.

Цей вердикт створює важливий прецедент для всього глобального ринку мобільних технологій та розробки програмного забезпечення.

Суть закону DMA та загроза колосальних фінансових штрафів

Впровадження нових правил гри на європейському просторі спрямоване на обмеження одноосібного контролю з боку американських IT-гігантів над цифровою екосистемою.

Законодавчі рамки передбачають жорсткі інструменти впливу на порушників:

  • Терміни впровадження: антимонопольний закон DMA набув чинності у травні 2023 року;
  • Основна мета: документ встановлює чіткий перелік обов’язків і обмежень для найбільших технологічних компаній, оскільки закон покликаний забезпечити більш чесну конкуренцію, відкривши закритий ринок для інших незалежних розробників і альтернативних сервісів;
  • Економічні санкції: за невиконання чи ігнорування його прямих вимог компаніям-порушникам загрожують безпрецедентні штрафи у розмірі до 10% від їхнього глобального річного обороту.
Обґрунтування суду: App Store та iOS як єдина екосистема

Під час розгляду судової скарги магістрати відхилили аргументи адвокатів Apple, які намагалися розділити мобільні, десктопні та телевізійні платформи компанії на окремі незалежні сегменти.

У своєму офіційному рішенні суд зазначив, що магазин App Store виконує єдину монопольну функцію на таких фірмових пристроях:

  • Смартфони iPhone;
  • Планшети iPad;
  • Комп’ютери та ноутбуки Mac;
  • Медіаплеєри Apple TV;
  • Смарт-годинники Apple Watch.

Судді підтвердили, що сервіс скрізь виконує ідентичну роль — з’єднує розробників різних застосунків із кінцевими користувачами для подальшого розповсюдження програмного забезпечення. Саме тому Європейська комісія абсолютно правомірно розглядала всі ці ізольовані магазини застосунків як одну спільну базову платформу відповідно до норм DMA.

Також суд повністю підтримав рішення європейського регулятора про визнання фірмової операційної системи iOS важливим і незамінним шлюзом для доступу бізнесу до споживачів. Це означає, що відтепер Apple юридично зобов’язана забезпечувати значно вищий рівень сумісності своєї закритої платформи зі сторонніми сервісами, платіжними системами та програмним забезпеченням інших компаній.

Жорстка відповідь Apple та наслідки для користувачів в Європі

Керівництво американського техногіганта зустріло судове рішення черговою хвилею критики на адресу європейських інституцій, наголошуючи на руйнуванні концепції безпеки своїх пристроїв.

Ключові тези з офіційної заяви корпорації:

  • Надмірне регулювання: у відповідь Apple знову розкритикувала європейське законодавство, заявивши, що вимоги DMA виходять далеко за межі необхідного та пропорційного ринкового регулювання;
  • Загроза кібербезпеці: у компанії переконані, що нові правила можуть суттєво послабити багаторічні впроваджені механізми захисту конфіденційності й безпеки користувачів та створити нові цифрові ризики;
  • Подальша стратегія: Apple окремо наголосила, що попри тиск продовжить відстоювати інновації та захист приватності своїх клієнтів у Європі.

Юристи зазначають, що це рішення ще не є остаточною крапкою у справі. Компанія зберігає за собою законне право оскаржити поточне рішення Генерального суду до Суду Європейського Союзу — найвищої судової інстанції ЄС, яка винесе остаточний вердикт.

Нагадаємо, конфлікт навколо закону DMA вже призвів до перших технологічних обмежень для європейського ринку. Через цей закон користувачі в ЄС залишаться без Siri AI після виходу операційної системи iOS 27. Зазначається, що інтеграція штучного інтелекту у теперішньому вигляді суперечить європейським правилам транскордонної сумісності даних. Юридичний департамент Apple продовжує аналіз ризиків.

👉 Також стало відомо, що найбільший світовий сервіс Cloudflare офіційно визнав домен російського «національного месенджера» Мах (макс/мах) шпигунським ресурсом. Попри це, програма все ще зберігає сертифікати безпеки та залишається доступною у найбільших магазинах мобільних застосунків, попри численні застереження кіберфахівців.

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