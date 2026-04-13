Блокада Ормузької протоки: США оголосили про старт операції

Сполучені Штати Америки готуються розпочати блокаду Ормузької протоки у понеділок, 13 квітня, о 17:00 за київським часом. Про це повідомило Центральне командування США у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Згідно з оприлюдненою інформацією, блокада Ормузької протоки стартує о 10:00 за східноамериканським часом відповідно до указу президента США Дональд Трамп.

Обмеження поширюватимуться на всі судна незалежно від їхньої країни походження, якщо вони прямують до іранських портів або залишають їх. Йдеться про всі порти в акваторіях Аравійської та Оманської заток.

☝️ Водночас у командуванні підкреслили, що свобода судноплавства збережеться для кораблів, які не мають зв’язку з іранськими портами та здійснюють транзит через протоку.

📢 «Додаткова інформація буде надана комерційним морякам шляхом офіційного повідомлення до початку блокади. Усім морякам рекомендується стежити за трансляціями “Повідомлення морякам” та зв’язуватися з військово-морськими силами США на каналі 16 міжмісткового зв’язку під час операцій у районах Оманської затоки та Ормузької протоки», – заявили у Центральному командуванні США.

Таким чином, блокада Ормузької протоки стане частиною ширшої стратегії США щодо тиску на Іран на тлі напружених переговорів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв про намір реалізувати блокаду, попри те, що Вашингтон паралельно вів «успішні переговори» переговори з Тегераном.

Водночас іранська сторона наполягає, що не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою. Також повідомлялося, що американські есмінці вже розпочали операції з розмінування цього стратегічного морського шляху.