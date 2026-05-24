«Пліч-о-пліч»: Мілівська громада розвиває мережу партнерств для допомоги ВПО та збереження спадщини Луганщини

Управлінські команди релокованих регіонів сходу країни модернізують підходи до підтримки евакуйованого населення, створюючи розгалужену систему міжрегіональної взаємодії. Міловська селищна військова адміністрація Луганської області активно вибудовує комплексну платформу допомоги землякам через пряму співпрацю з іншими громадами, міжнародними благодійними фондами та гуманітарними організаціями. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Завдяки цій роботі евакуйовані мешканці отримують всебічну соціальну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. А також мають постійний доступ до різноманітних культурних і освітніх ініціатив у різних куточках країни. Стратегічні кроки місцевої влади спрямовані на те, щоб забезпечити м’яку та ефективну інтеграцію ВПО в Україні без втрати зв’язку з рідним краєм.

Важливим етапом у розширенні цієї діяльності стало офіційне підписання партнерської угоди між Міловською СВА та Ромоданівською селищною радою Полтавської області. Цей документ, укладений у межах масштабного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», передбачає довгостроковий розвиток соціальних зв’язків, всебічну підтримку культурних ініціатив, проведення спільних робочих зустрічей, постійний обмін управлінським досвідом та практичну реалізацію міжгромадських програм.

Системна підтримка вразливих категорій та партнерська мережа

Начальниця Міловської селищної військової адміністрації Ірина Болткова наголошує, що головним завданням інституції є надання реальної допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Наразі місцева влада робить усе можливе для підтримки внутрішньо переміщених осіб, родин чинних військовослужбовців, сімей загиблих та зниклих безвісти Захисників України, а також багатодітних родин, літніх людей та осіб з інвалідністю. Саме широке коло партнерств дозволяє залучати додаткові ресурси, завдяки чому переселенці безкоштовно отримують медикаменти, сучасні засоби реабілітації, продуктові ваучери, засоби особистої гігієни та фаховий юридичний супровід.

📢 «Мілівська громада робить усе можливе для соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців, загиблих і зниклих безвісти Захисників, багатодітних сімей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Саме партнерства дозволяють нам забезпечувати стабільну допомогу людям», – зазначає Ірина Болткова.

Окремим важливим вектором є забезпечення евакуйованих громадян місцями тимчасового проживання. Зокрема, у місті Дніпро Міловська СВА спільно з громадською організацією «Мистецтво надання допомоги» NGO «Art of Aid» реалізує програму з суттєвого покращення побутових умов у місцях компактного розселення ВПО.

📚 Крім того, стабільна допомога надається через мережу партнерських хабів у кількох великих містах України:

У Харкові на базі гуманітарного центру Нижньодуванської громади організовано надання послуг ЦНАП Міловської СВА.

В Івано-Франківську на базі Координаційного центру Луганської області успішно функціонує евакуйована Служба у справах дітей.

У Києві спільно з Марківською СВА та благодійним фондом «Омріяна країна» регулярно проводяться заходи з професійної перекваліфікації та сприяння працевлаштуванню переселенців.

☑️Важлива адресна робота ведеться у щільній координації з Департаментом соціального захисту населення Луганської ОДА, завдяки чому вразливі категорії громадян забезпечуються сезонним одягом, взуттям та постільною білизною.

Також за фінансового сприяння благодійної організації «Центр волонтерства та захисту» вдалося забезпечити високотехнологічним електричним кріслом колісним особу з інвалідністю першої групи.

Ментальне здоров’я та психологічна адаптація на новому місці

Невіддільною частиною стабілізації евакуйованої спільноти є турбота про ментальне здоров’я громадян. Керівництво громади переконане, що без відновлення внутрішньої стійкості неможливо успішно рухатися вперед та адаптуватися до нових умов.

📢 «Без внутрішньої сили неможливо рухатися вперед. Ми організовуємо такі зустрічі, щоб люди могли впоратися зі стресом, знайти внутрішню опору та швидше адаптуватися до життя в нових громадах», – говорить Ірина Болткова.

Для подолання хронічного воєнного стресу та пошуку психологічних опор для мешканців Міловської громади та Луганщини організовуються регулярні тематичні зустрічі на базі Нижньодуванського гуманітарного штабу в Харкові.

Аналогічний трек реалізується і у Дніпропетровській області, де у партнерстві з Новопавлівською селищною військовою адміністрацією переселенці активно залучаються до професійних психологічних тренінгів та адаптаційних заходів.

📢 «Зберегти зв’язку з кожним і допомогти вистояти – це наше головне завдання сьогодні. Через спільні проєкти ми робимо все, щоб наші мешканці швидше обживалися на нових місцях, але водночас зберігали відчуття дому в серці. Разом ми сильніші, і разом обов’язково впораємося», – підсумовує очільниця громади Ірина Болткова.

Диджиталізація культури та збереження спадщини Луганщини

Місцеві заклади культури також інтегровані в загальну систему допомоги, оскільки творчість виступає дієвою формою емоційного відновлення.

📢 «Культура – це теж підтримка, яка дає сили жити далі. Разом із закладами культури ми організовуємо дозвілля для наших земляків, щоб вони швидше адаптувалися на новому місці та не почувалися самотніми», – зазначає Ірина Болткова.

На базі гуманітарних центрів регулярно проходять майстер-класи та мистецькі зустрічі. Вони допомагають ВПО швидше знаходити нові соціальні зв’язки у приймаючих регіонах. Паралельно з організацією дозвілля велика увага приділяється оцифруванню культурної спадщини Луганської області для її збереження в цифровому форматі.

Яскравим прикладом цієї роботи став інноваційний проєкт «Культурна мапа нової домівки», який реалізує громадська організація «ІМПАКТ ЦЕНТР СХІД.ЮА» у партнерстві з Міловською СВА та профільним Управлінням освіти, культури, молоді та спорту. Ця ініціатива стала переможцем норвезько-шведського проєкту «Імпульс» від Міжнародного фонду «Відродження». Практичний етап реалізації розпочався з інтенсивного тренінгу в селі Яблуниця на Івано-Франківщині, до якого долучилася активна молодь Міловської та Ромоданівської громад. А також студентська спільнота Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Луганської державної академії культури і мистецтв.

Учасники цього освітнього інтенсиву детально опановують сучасні навички диджиталізації нематеріальної спадщини. Також вивчають професійну етику проведення інтерв’ю з постраждалими від війни та засвоюють новітні медіатехнології.

Головним результатом проєкту стане створення великого верифікованого цифрового архіву. У ньому будуть зібрані унікальні традиції, звичаї та живі усні історії мешканців Луганщини. Подібний досвід наочно демонструє, як за допомогою партнерства, гуманітарних програм та міжгромадської солідарності можна не лише підтримувати людей у релокації, а й ефективно готувати надійну інституційну основу для майбутнього повоєнного відновлення регіону.

