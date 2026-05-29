Японія виділила понад 14 мільйонів доларів за ініціативою PURL

Уряд Японії офіційно затвердив виділення нового фінансового пакета для підтримки української держави в умовах триваючого збройного конфлікту. Фінансові ресурси будуть спрямовані через спеціальні скоординовані механізми Північноатлантичного альянсу.

Японія виділила 14,658 мільйона доларів у межах ініціативи НАТО PURL для закупівлі нелетального спорядження для України. Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ країни у п’ятницю, 29 травня.

У японському зовнішньополітичному відомстві окремо зазначили, що цей пакет фінансової допомоги охоплюватиме виключно матеріальні засоби нелетального характеру. Конкретний перелік майбутніх постачань наразі безпосередньо узгоджуватиметься з профільними структурами НАТО.

Параметри фінансування та посилення співпраці з Альянсом

У Токіо додатково уточнили, що ця фінансова допомога, ймовірно, повністю відповідатиме попереднім офіційним внескам Японії до іншого фонду. Мова йде про трастовий фонд НАТО CAP — Комплексний пакет допомоги Україні.

Влада азійської держави підтвердила незмінність свого зовнішньополітичного курсу щодо підтримки українського суверенітету.

📢 «Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні з метою досягнення справедливого та тривалого миру і має намір посилити співпрацю між Японією та НАТО», – мовиться у повідомленні.

Ці кроки відбуваються на тлі глибшої інтеграції Токіо в процеси координації допомоги. Раніше стало відомо, що Японія вперше в історії направить своїх офіцерів Сил самооборони безпосередньо до спеціального командування НАТО. Цей орган займається безпосередньо координацією військової допомоги та всебічною підготовкою військовослужбовців Збройних сил України.

ℹ️ Що таке програма PURL та масштаби її наповнення

Спеціальна ініціатива PURL передбачає, що країни-члени Альянсу, а також їхні офіційні партнери самостійно фінансують закупівлю американського обладнання. Весь процес відбувається через логістичні механізми НАТО для подальшої передачі вантажів Україні.

PURL є спільною програмою Сполучених Штатів Америки та НАТО, яку офіційно започаткували у 2025 році. Вона створена для прискореного постачання критично важливого озброєння та обладнання виключно американського виробництва. Партнери фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб, що дозволяє швидко отримувати майно, зокрема ракети для систем Patriot та HIMARS, безпосередньо зі складів армії США.

Загальні показники функціонування цього інструменту:

Станом на кінець 2025 року до реалізації програми офіційно приєднались 24 країни світу;

За весь 2025 рік загальна сума внесків за ініціативою PURL склала 4,3 мільярда доларів;

Наповнення нових пакетів фінансової та матеріальної допомоги зараз активно триває.

Важливість цього інструменту для оборони раніше підтверджувало і вище керівництво Альянсу. Зокрема, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно заявляв, що Україна отримує через механізми програми PURL близько 90% усіх ракет для систем протиповітряної оборони.

