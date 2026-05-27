На росії готуються оголосити мобілізацію

Військово-політичне керівництво російської федерації розгортає нову хвилю примусового набору до лав своїх збройних сил. Головна мета цих дій — суттєве розширення чисельності угруповання військ, що діє на території України. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський в Телеграм за результатами наради з питань оборони в середу, 27 травня.

Глава держави зазначив, що українські спецслужби фіксують чіткі процеси підготовки кремля до масштабних мобілізаційних заходів:

📢 «Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень», – написав він.

На думку шостого президента України, такі кроки наочно демонструють реальні наміри кремля та підтверджують те, «що до справжньої дипломатії москва не готується». Україна вже почала передавати отримані розвідувальні дані своїм міжнародним партнерам.

Ситуація на фронті: доповіді військового командування

Окрім аналізу планів ворога, під час оборонної наради детально розглядалася поточна ситуація безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Свої оцінки та плани протидії представили вищі військові керівники.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли ситуацію та варіанти дій української армії на Харківщині. Особливу увагу командування приділило Куп’янському напрямку, оборонним процесам в Донецькій області, обстановці на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України.

Далекобійні санкції та удари по тиловій інфраструктурі

Окремим пунктом порядку денного наради став аналіз ефективності засобів ураження великої дальності, які підривають економічний та військовий потенціал агресора.

Учасники зустрічі заслухали доповідь щодо застосування далекобійних санкцій. У центрі уваги опинився вплив на об’єкти російської нафтової галузі, які розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах.

Зеленський наголосив на важливості комплексного міжнародного та військового тиску:

📢 «росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути росію до дипломатії», – резюмував Зеленський.

Рекордні втрати російської армії

Потреба кремля у живій силі продиктована критичним рівнем втрат на полі бою, які фіксувалися протягом останнього часу. Окупаційні війська зазнають значних людських втрат під час спроб штурмів.

Нагадаємо, у квітні втрати росії трималися на рекордному рівні і за підсумками місяця склали понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному “відмінусованому” росіянину є чітке підтвердження.

Ціна територіальних завоювань для ворога є надзвичайно високою. Повідомлялося, що росія втрачає 254 військових загиблими та тяжко пораненими за один кілометр окупованої української території, а на Донеччині – у середньому 428 осіб. Саме тому додаткова мобілізація на росії розглядається російським командуванням як єдиний спосіб утримати поточну інтенсивність бойових дій.

