Федоров обговорив постачання ракет для Patriot з конгресменами США

Міністерство оборони України провело важливі двосторонні переговори з представниками законодавчої влади Сполучених Штатів Америки. Головною темою обговорення стало посилення протиповітряної та протиракетної оборони країни на тлі нових балістичних загроз.

Міністр оборони Михайло Федоров детально обговорив питання постачання ракет для «Patriot» з американськими конгресменми-демократами Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Американські високопосадовці перебували з офіційним візитом у Києві в четвер, 28 травня. Про ключові підсумки цієї зустрічі очільник українського оборонного відомства згодом повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3 (ракет для систем Patriot – ред.), а також розвивати механізм PURL. Сьогодні через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей», – написав Федоров.

Адаптація української ППО до нових російських тактик

Окрім обговорення критичного імпорту західного високотехнологічного озброєння, керівник Міністерства оборони ознайомив іноземних гостей із внутрішніми досягненнями українського оборонно-промислового комплексу та армії.

За словами урядовця, Україна у повітрі змогла суттєво збільшити загальні показники перехоплення ворожих цілей. Для досягнення таких результатів військові реалізували кілька комплексних кроків:

Масштабували спроможності так званої «малої» протиповітряної оборони;

Активно інтегрували та розгорнули у підрозділах новітні дрони-перехоплювачі;

У стислі терміни адаптували наявні технічні рішення до нових типів російських ракет;

Впровадили ефективну протидію оновленим тактикам їхнього масованого застосування ворогом.

Міністр оборони також додатково поінформував, що під час зустрічі він офіційно презентував конгресменам США конкретні результати, яких українські захисники досягли безпосередньо на полі бою за останній час.

Дипломатичні зусилля Києва

Нинішні переговори у Міністерстві оборони відбулися у період активізації міжнародних контактів українського керівництва щодо закриття неба від ракетних ударів середньої дальності.

Нагадаємо, що напередодні шостий президент України В.О. Зеленський надіслав офіційного листа президенту США Дональду Трампу і американському Конгресу. У цьому терміновому зверненні детально йшлося про поточну гостру нестачу систем ППО та боєприпасів до них, необхідних для захисту великих міст та об’єктів критичної інфраструктури.