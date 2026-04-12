Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки

Після провалу переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди Вашингтон планує запровадити блокаду Ормузької протоки, що може суттєво вплинути на світові енергетичні ринки. Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 12 квітня.

📢 «З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, почнуть процес блокування всіх суден, які намагаються увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї», — заявив президент США.

За його словами, блокада Ормузької протоки передбачає перехоплення суден американськими військово-морськими силами. Також обмеження торкнуться тих, хто, за словами Трампа, сплачує Ірану «незаконний податок» за проходження цієї стратегічної водної артерії.

📢 «Я також доручив нашому флоту шукати та блокувати кожне судно в Міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. Ніхто, хто платить незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – зазначив Трамп.

☝️ Глава Білого дому наголосив, що США готові жорстко реагувати на будь-які загрози, включно зі знищенням морських мін у регіоні.

Очікується, що блокада Ормузької протоки може розпочатися вже найближчим часом. При цьому Трамп зазначив, що до операції можуть долучитися й інші країни, однак не уточнив, які саме.

На тлі цього Іран раніше заявив, що не має наміру відмовлятися від контролю над Ормузькою протокою, що залишається одним із ключових пунктів розбіжностей між сторонами.

Додатково стало відомо, що американські есмінці з керованими ракетами вже розпочали роботи з розмінування в акваторії протоки.

Таким чином, блокада Ормузької протоки продовжує бути одним з головних чинників ескалації між США та Іраном після зриву дипломатичних домовленостей.