Нідерланди передали Україні пікапи для ЗСУ та новітні дрони

Європейські партнери продовжують нарощувати обсяги екстреної матеріально-технічної допомоги для забезпечення високої мобільності українських фронтових підрозділів. Королівство Нідерланди офіційно передало Україні черговий масштабний пакет військової підтримки. До цього вантажу увійшли понад 60 надійних позашляховиків Toyota Hilux, а також новітні розвідувальні та ударні комплекси. Про це у вівторок, 26 травня 2026 року, повідомляє національне інформаційне агентство Укрінформ.

Усі закуплені транспортні засоби першочергово придбали у цивільному секторі європейського автомобільного ринку. Після цього машини пройшли повне технічне обслуговування. Їх оперативно перефарбували у маскувальний військовий колір і офіційно передали на баланс Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України.

Повністю готову до експлуатації автомобільну техніку завантажили на спеціальні залізничні платформи для подальшого безпечного транспортування в Україну.

Комплексний підхід до постачання озброєнь

Голова оперативної робочої групи з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів полковник Сімон Вуда прокоментував деталі логістичної операції. Він зауважив, що ця партія машин та обладнання є лише частиною значно більшого союзницького пакета допомоги. Певну його частку Амстердам уже передав раніше, а решту техніки постачатиме за чітким графіком найближчим часом.

Для українських захисників ключове значення має швидкість отримання техніки, адже вони тримають оборону на лінії фронту вже зараз. Полковник Сімон Вуда окремо виділив базові принципи нідерландської програми військової допомоги:

📢 «Важливо, що українські військові отримують сьогодні, бо вони воюють уже зараз. Тому швидкість — це ключ. Друге — ми не просто постачаємо озброєння, ми передаємо спроможності. Якщо ми передаємо систему озброєння, вона завжди постачається разом із запчастинами, боєприпасами, документацію перекладають українською, а за потреби проводиться навчання».

Презентація новітнього обладнання від оборонних гігантів

Під час офіційного відправлення залізничного ешелону з технікою були присутні топменеджери відомих європейських технологічних компаній. Свої інноваційні розробки безпосередньо на майданчику продемонстрували представники виробників Milrem Robotics, High Eye та Acecore Technologies.

Вони наочно презентували високотехнологічне обладнання, спеціалізовані дрони та роботизовані платформи для українських операторів.

У Міністерстві оборони Нідерландів окремо підкреслюють, що сучасні безпілотні системи наразі стали головним визначальним елементом ведення сучасної високотехнологічної війни. Саме тому всебічна підтримка українських ударних та розвідувальних підрозділів у цій сфері визначена стратегічним напрямом довгострокової двосторонньої співпраці.

👉 Нагадаємо, що раніше Україна та Нідерланди підписали офіційний міжурядовий меморандум про розгортання спільного ліцензійного виробництва безпілотників. Це дозволить суттєво збільшити обсяги постачання дронів безпосередньо на лінію бойового зіткнення.