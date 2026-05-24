Олександр Усик переміг Ріко Верховена в Єгипті та захистив звання чемпіона світу

Український спорт продовжує утримувати лідерські позиції на світовій арені у найпрестижнішому дивізіоні професійного боксу. Олександр Усик здобув перемогу над представником Нідерландів Ріко Верховеном у масштабному поєдинку, який приймав Єгипет. Українець успішно захистив свій статус найкращого боксера планети у надважкій вазі та підтвердив неформальний титул абсолютного чемпіона. Історичне протистояння завершилося в ніч на неділю, 24 травня 2026 року.

Перемогу було зафіксовано в 11 раунді — український боксер тріумфував достроково. Для Олександра Усика цей поєдинок став одним із найскладніших випробувань у професійній кар’єрі через постійний силовий тиск та значну різницю у вазі з боку титулованого нідерландського опонента, який прийшов у бокс зі статусом домінантного чемпіона з кікбоксингу.

Драматичні моменти поєдинку

Ріко Верховен розпочав зустріч надзвичайно активно, намагаючись із перших секунд зайняти центр рингу та затиснути українця потужними атаками. Проте Олександр Усик виважено діяв другим номером, активно використовуючи роботу ніг, та намагався утримувати габаритного суперника на безпечній для себе дистанції.

Розвиток подій за раундами мав таку динаміку:

Третій раунд: Суперники влаштували відкритий обмін ударами середньої дистанції, під час якого у Верховена пройшов дуже гострий, небезпечний та точний випад.

Четвертий раунд: До середини трихвилинки Усик помітно збільшив темп і прискорився, завдяки чому провів ефектні аперкоти та серію точних комбінацій. Водночас важкий удар з правиці від Верховена також досяг своєї цілі.

Дев'ятий раунд: Настав критичний момент для українського чемпіона, коли Верховену вдалося затиснути Усика біля огородження рингу та провести кілька силових лівих хуків.

Десятий раунд: Наприкінці трихвилинки між бійцями спалахнув запеклий розмін. Олександр рішуче пішов на штурм, а Ріко миттєво відповів власним важким контрударом.

Розв’язка настала в передостанньому, 11 раунді, коли накопичена втома нідерландця та точність українця дозволили Усику завершити бій достроково.

Перелік захищених титулів та ексклюзивна нагорода

Грандіозний вечір боксу проходив на фоні історичних декорацій — безпосередньо на плато Гіза біля єгипетських пірамід. На кону цього поєдинку стояли престижні світові регалії.

За результатами бою Олександр Усик зберіг та виборов такі трофеї:

Організація / Версія Статус титулу за результатами поєдинку WBC (Світова боксерська рада) Успішний захист та утримання чемпіонського пояса. The Ring (Авторитетне видання) Збереження лідерства у рейтингу та захист пояса. WBA та IBF Повноцінне утримання звань чемпіона світу за цими версіями. WBC «Король Нілу» Завоювання ексклюзивного, спеціально створеного пояса.

Завдяки цій перемозі Олександр Усик продовжив свою безпрограшну серію на професійному рингу та вкотре закріпив за собою звання найсильнішого важковаговика сучасності. Команда українця вже готується до обговорення наступних обов’язкових захистів.