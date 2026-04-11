США розпочали очищення Ормузької протоки — Іран заперечує

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

США, начебто, розпочали очищення Ормузької протоки. Про це заявив президент країни Дональд Трамп, однак Іран заперечує сам факт присутності американських кораблів у регіоні, передає Sky News.

За словами Трампа, військово-морські сили Сполучених Штатів уже зайшли в Ормузьку протоку та почали операцію з розмінування і забезпечення безпечного судноплавства.

📢 «Ми зараз починаємо процес очищення Ормузької протоки», – написав він у соціальних мережах.

☝️ Очищення Ормузької протоки, за словами американського лідера, передбачає розчищення маршруту для танкерів і ліквідацію загроз у вигляді мін. Трамп також стверджує, що всі іранські кораблі-мінозагороджувачі були знищені.

Водночас офіційний Тегеран спростовує ці заяви. Як повідомляє державне телебачення Ірану, жодне американське судно не проходило через Ормузьку протоку.

Очищення Ормузької протоки залишається одним із ключових питань у контексті напруженості між США та Іраном, адже цей морський шлях має стратегічне значення для світових поставок нафти.

Раніше іранська сторона заявляла, що не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою, підкреслюючи її важливість для національної безпеки країни.

👉 Також нагадаємо, що США погодилися на розмороження активів Ірану, які зберігаються в Катарі та інших іноземних банках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран атакував енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії

ПОДІЇ

США відкинули звинувачення від Ірану у порушенні перемир’я

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 131 бойове зіткнення, ворог запустив понад 4,5 тис. дронів

ВІЙНА

79 дітей отримають виплати від Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулось понад 80 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Колишню міську голову Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук

КРИМІНАЛ

Павел: Трамп шкодить НАТО більше, ніж путін

ВАЖЛИВО

Трамп закликав Іран негайно перестати порушувати умови перемир’я

ВАЖЛИВО

На фронті 7 квітня відбулось 170 бойових зіткнень, ворог запустив тисячі дронів – Генштаб

ВІЙНА

Дрони знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає рекрутувати – Сирський

ПОДІЇ

Атака порт Одеси: пошкоджено резервуар з олією

ВІЙНА

Удари Ірану та США: обстріли тривають попри оголошене перемир’я

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпропетровщину: загинув 11-річний хлопчик

ВІЙНА

Трамп обурений відсутністю підтримки ЄС у війні з Іраном

ПОЛІТИКА

Стратегія розвитку Луганщини: демографія як головний виклик відновлення

ЛУГАНЩИНА
