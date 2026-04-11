США розпочали очищення Ормузької протоки — Іран заперечує

США, начебто, розпочали очищення Ормузької протоки. Про це заявив президент країни Дональд Трамп, однак Іран заперечує сам факт присутності американських кораблів у регіоні, передає Sky News.

За словами Трампа, військово-морські сили Сполучених Штатів уже зайшли в Ормузьку протоку та почали операцію з розмінування і забезпечення безпечного судноплавства.

📢 «Ми зараз починаємо процес очищення Ормузької протоки», – написав він у соціальних мережах.

☝️ Очищення Ормузької протоки, за словами американського лідера, передбачає розчищення маршруту для танкерів і ліквідацію загроз у вигляді мін. Трамп також стверджує, що всі іранські кораблі-мінозагороджувачі були знищені.

Водночас офіційний Тегеран спростовує ці заяви. Як повідомляє державне телебачення Ірану, жодне американське судно не проходило через Ормузьку протоку.

Очищення Ормузької протоки залишається одним із ключових питань у контексті напруженості між США та Іраном, адже цей морський шлях має стратегічне значення для світових поставок нафти.

Раніше іранська сторона заявляла, що не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою, підкреслюючи її важливість для національної безпеки країни.

👉 Також нагадаємо, що США погодилися на розмороження активів Ірану, які зберігаються в Катарі та інших іноземних банках.