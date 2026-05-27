Співробітника ТЦК арештовано за побиття чоловіка у Тернополі

У Тернопільській області правоохоронні органи розслідують факт завдання важких травм місцевому жителю. Слідчі поліції вже оголосили офіційну підозру чинному військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Правоохоронці встановили причетність 30-річного чоловіка до побиття жителя Тернополя. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Офіційне зведення відомства описує початок розслідування так:

📢 «З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні з однієї із військових частин Тернопільської області доправили 49-річного тернополянина. За словами дружини потерпілого, її чоловіка побили військовослужбовці ТЦК», – йдеться в офіційному повідомленні.

Обставини інциденту та госпіталізація потерпілого

Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 ще 24 травня від медиків. Лікарі швидкої допомоги поінформували правоохоронні органи, що до них доставили пацієнта із черепно-мозковою травмою. Чоловік мав інші серйозні ушкодження, що потребували термінового оперативного втручання.

На місце події прибули слідчі поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, яка може бути причетною до завдання тілесних ушкоджень. Ним виявився 30-річний співробітник ТЦК.

Судове засідання та запобіжний захід

Слідчі повідомили чоловіка про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України “Умисне тяжке тілесне ушкодження”. Також щодо нього подано клопотання стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні під наглядом медиків. Слідчі продовжують встановлювати свідків та з’ясовувати всі деталі події.

У середу, 27 травня, за клопотанням слідчих Тернопільського районного управління поліції суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 113 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Інші інциденти за участю ТЦК

Останнім часом у різних регіонах України зафіксовано ще кілька резонансних подій, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування.

Подія в Тернополі: 24 травня поліція Тернопільської області повідомила, що в Тернополі знайшли застреленого чоловіка у будівлі ТЦК. Тіло 46-річного чоловіка було знайдено у вбиральні.

22 травня керівництво Київського міського ТЦК ініціювало службову перевірку щодо інциденту за участю ветерана війни, співробітників ТЦК і поліцейських.

Поточна ситуація на Тернопільщині, де військовослужбовцю оголошена офіційна підозра, перебуває під контролем військової прокуратури. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, якщо не внесе визначену судом суму застави.