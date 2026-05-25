В Ужгороді пройшов фестиваль з дитячого футболу – «Луганщина – це Україна!»

На базі спортивної інфраструктури міста Ужгород успішно відбувся масштабний фестиваль з дитячого футболу під патріотичним гаслом «Україна – єдина! Луганщина – це Україна!». Головними учасниками цього великого спортивного свята стали юні хлопці та дівчата із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які через війну та окупацію рідних міст були змушені евакуюватися до західних регіонів нашої держави. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Організатором проєкту виступила громадська спілка «Луганська обласна асоціація футболу» спільно з профільним управлінням молоді та спорту Луганської ОДА й підтримки начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

Пріоритети молодіжного проєкту та ментальна стабілізація

Головна мета реалізації цього спільного партнерського проєкту полягає в активній популяризації футболу та здорового способу життя серед підростаючого покоління. Крім суто спортивної складової, організатори виділяють кілька критично важливих соціально-гуманітарних векторів.

Найважливішим аспектом турніру є повноцінне відновлення порушеного ментального та фізичного здоров’я дітей з Луганської області. Подібні активні заходи допомагають евакуйованій малечі успішно долати хронічний психологічний стрес, спричинений тривалою війною.

Також інтенсивні командні ігри дозволяють дітям швидше адаптуватися до життя у нових приймаючих територіальних громадах. Юні спортсмени отримують чудову можливість завести нових друзів, відновити соціальні зв’язки та відчути міцну єдність зі своїм рідним краєм.

Організаційний супровід та масштабування ініціативи

Безпосередню фахову організаційну підтримку та суддівський супровід дитячого турніру забезпечили працівники комунальної установи «Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх».

Керівництво Луганської ОДА та представники футбольної асоціації не планують зупинятися на досягнутих результатах. Організатори офіційно оголосили про масштабування цього успішного досвіду, тому проведення наступного Фестивалю вже найближчим часом планується у місті Дніпро.