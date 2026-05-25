ГОЛОВНАВСІ НОВИНИ
ВСІ НОВИНИ

В Ужгороді пройшов фестиваль з дитячого футболу – «Луганщина – це Україна!»

Денис Молотов
В Ужгороді пройшов фестиваль з дитячого футболу – «Луганщина – це Україна!»
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА)

На базі спортивної інфраструктури міста Ужгород успішно відбувся масштабний фестиваль з дитячого футболу під патріотичним гаслом «Україна – єдина! Луганщина – це Україна!». Головними учасниками цього великого спортивного свята стали юні хлопці та дівчата із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які через війну та окупацію рідних міст були змушені евакуюватися до західних регіонів нашої держави. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Організатором проєкту виступила громадська спілка «Луганська обласна асоціація футболу» спільно з профільним управлінням молоді та спорту Луганської ОДА й підтримки начальника Луганської ОВА Олексія Харченка.

Пріоритети молодіжного проєкту та ментальна стабілізація

Головна мета реалізації цього спільного партнерського проєкту полягає в активній популяризації футболу та здорового способу життя серед підростаючого покоління. Крім суто спортивної складової, організатори виділяють кілька критично важливих соціально-гуманітарних векторів.

Найважливішим аспектом турніру є повноцінне відновлення порушеного ментального та фізичного здоров’я дітей з Луганської області. Подібні активні заходи допомагають евакуйованій малечі успішно долати хронічний психологічний стрес, спричинений тривалою війною.

Також інтенсивні командні ігри дозволяють дітям швидше адаптуватися до життя у нових приймаючих територіальних громадах. Юні спортсмени отримують чудову можливість завести нових друзів, відновити соціальні зв’язки та відчути міцну єдність зі своїм рідним краєм.

Організаційний супровід та масштабування ініціативи

Безпосередню фахову організаційну підтримку та суддівський супровід дитячого турніру забезпечили працівники комунальної установи «Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх».

Керівництво Луганської ОДА та представники футбольної асоціації не планують зупинятися на досягнутих результатах. Організатори офіційно оголосили про масштабування цього успішного досвіду, тому проведення наступного Фестивалю вже найближчим часом планується у місті Дніпро.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Олексій Харченко: Громади Луганщини передбачили 26,4 млн грн на підтримку релокованого бізнесу

ЛУГАНЩИНА

До суду скеровано справи щодо керівників окупаційної «поліції» Луганщини

КРИМІНАЛ

У Польщі виявили невідомий вид вимерлих тварин з синьою кров’ю

СУСПІЛЬСТВО

Масштабні руйнування в усіх районах Києва: кількість постраждалих зросла

ВАЖЛИВО

Казахстанський суд дозволив стягнути 1,4 млрд доларів з Газпрому за позовом Нафтогазу

ЕКОНОМІКА

На фронті зафіксовано 233 зіткнення, 38 з яких на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Суд засудив інформаторку рф, яка шпигувала за ЗСУ в Краматорську

КРИМІНАЛ

Послуги косметолога: сучасні процедури для здоров’я та краси шкіри

СУСПІЛЬСТВО

Ворог запустив понад 5,5 тис. дронів та здійснив 177 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

“Це інформаційний шум” – військовий експерт оцінив загрозу дистанційного мінування трас в тилу України

ПОДІЇ

Ворог запустив понад 6 тис. дронів-камікадзе та провів 203 атаки – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Запроваджена додаткова грошова підтримка ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Ракетний удар по Дергачах: двоє загиблих, 19 поранених та масштабні руйнування

ВІЙНА

Засуджено енергетика з Луганщини за державну зраду та пособництво ворогу

КРИМІНАЛ

Зеленський запровадив нові санкції проти ракетників рф та “тіньового” флоту

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип