Атака «шахедів» на Запоріжжя: є поранені та руйнування

Окупаційні російські війська продовжують системно застосовувати ударні безпілотні літальні апарати для завдання ударів по житлових та промислових кварталах прифронтових обласних центрів України. Ворог здійснив черговий масований наліт на південний регіон. Цей підступний обстріл міста Запоріжжя призвів до значної кількості постраждалих серед цивільного населення, масштабних руйнувань будівель та загоряння приватного транспорту.

Про наслідки повітряного нападу офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для здійснення цієї повітряної атаки загарбники залучили баражуючі боєприпаси типу «шахед». Під безпосереднім вогневим ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури міста, які розташовані далеко від військових об’єктів.

Зростання кількості поранених та надання медичної допомоги

За початковими даними медичних служб, безпосередньо після перших вибухів поранення отримали троє громадян. Серед цих постраждалих були дві жінки віком 27 і 40 років, а також 36-річний чоловік. Проте під час проведення рятувальних робіт кількість травмованих мешканців стрімко збільшилась до 12 осіб. Медики оперативно прибули на виклики та надають усім пораненим запоріжцям повний обсяг необхідної допомоги.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров детально прокоментував перші хвилини після атаки:

📢 «Серед постраждалих — дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік. Усім надається необхідна допомога. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджена нежитлова будівля».

Ліквідація займань та залучення психологів ДСНС

Через потужну вибухову хвилю та великий розліт уламків суттєвих пошкоджень зазнали кілька розташованих поруч житлових будинків та велика нежитлова будівля. Також серйозно пошкоджено багато приватних автомобілів, які були припарковані неподалік епіцентру вибуху. Кілька транспортних засобів внаслідок влучання миттєво загорілися. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували всі осередки займання.

Паралельно з гасінням вогню на локації активно працювала психологічна служба. Психологи ДСНС надали екстрену допомогу 9 місцевим мешканцям, які зазнали гострої реакції на сильний стрес.

Наразі рятувальники продовжують проводити ретельне обстеження пошкоджених будівель з метою виявлення можливих інших потерпілих.

Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою і в інших південних регіонах України. Відомо, що російські терористи здійснили артилерійський обстріл Корабельного району міста Херсон. Внаслідок розривів снарядів на цивільних вулицях також постраждали троє мирних людей.

Усі воєнні злочини окупантів задокументовані слідчими Національної поліції. Матеріали будуть передані до міжнародних кримінальних трибуналів.

👉 Також нагадаємо, що на фронті відбулося 267 бойових зіткнень, найбільше — на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 47 атак російських військ.