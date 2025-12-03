Середа, 3 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Бюджетний комітет схвалив проєкт державного бюджету 2026

Денис Молотов
Бюджетний комітет схвалив проєкт державного бюджету 2026

Бюджетний комітет Верховної Ради України 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету 2026 для другого читання. Тепер документ мають розглянути та проголосувати народні депутати. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

За словами народного обранця, на розгляд бюджету відведено до 75 хвилин, більшість часу піде на обговорення та ухвалення рішення:

  • Доповідь Міністра фінансів Марченка С.М. – до 10 хвилин.
  • Запитання до Міністра та відповіді – до 15 хвилин.
  • Доповідь Голови бюджетного комітету Підласої Р.А. – до 3 хвилин.
  • Запитання до Голови комітету та відповіді – до 4 хвилин.
  • Обговорення за ст. 30 Регламенту та ухвалення рішення – до 43 хвилин.

У проєкті бюджету 2026, за словами Гетманцева, передбачено кілька нових пунктів. Зокрема, вдалося підвищити мінімальну зарплату вчителів до 36 тисяч гривень без збільшення навантаження на них.

☝️ Також залишено частку ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), у місцевих бюджетах. Вона становитиме 64% від сплаченого податку. Ці кошти залишаться у бюджетах громад.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні був ухвалений ще 22 жовтня. Кабмін підготував його до другого читання, і документ був внесений до Верховної Ради 5 листопада.

Раніше питання ухвалення бюджету-2026 залишалося неузгодженим через розбіжності серед парламентарів. Частина депутатів виступала за оновлення влади, інші зосереджувалися на реформуванні правоохоронних органів та внесенні змін до бюджету.

Самі суперечливі пункти, за словами народних депутатів, наступні👇:
  • Фінансування телемарафону «Єдині новини»;
  • «Кешбек» – повернення коштів за купівлю товарів та продукції виробленої в Україні;
  • Фінансування роздачі так званої «Зимової підтримки» по 1000 грн;
  • Фінансування Стратегічних комунікацій на 4 млрд (вироблення україномовного контенту);
  • Будівництво доріг (об’єктів, не пов’язаних з військовою логістикою);
  • «і купа іншого популізму», – зазначив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна «запроваджує податок на колодязі» – селян «змусять встановити лічильники» на воду

СТОПФЕЙК

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Дональд Трамп про виключення ПАР із саміту G20

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв’язку й інтернету

ВЛАДА

Рютте: росія не має права вето на вступ України до НАТО

ПОДІЇ

США несподівано зупинили постачання зброї для України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Зеленський провів розмову з європейськими партнерами щодо війни

ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Українські АЕС працюють майже на повну потужність після атак рф – МАГАТЕ

ВАЖЛИВО

На росії заговорили про повне блокування WhatsApp

СУСПІЛЬСТВО

Турецька Besiktas Shipping зупиняє судноплавні операції з рф

ПОЛІТИКА

Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

ВАЖЛИВО

Наслідки нових ударів рф по енергооб’єктах України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ