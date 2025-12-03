Бюджетний комітет схвалив проєкт державного бюджету 2026

Бюджетний комітет Верховної Ради України 3 грудня схвалив проєкт державного бюджету 2026 для другого читання. Тепер документ мають розглянути та проголосувати народні депутати. Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

За словами народного обранця, на розгляд бюджету відведено до 75 хвилин, більшість часу піде на обговорення та ухвалення рішення:

Доповідь Міністра фінансів Марченка С.М. – до 10 хвилин.

Запитання до Міністра та відповіді – до 15 хвилин.

Доповідь Голови бюджетного комітету Підласої Р.А. – до 3 хвилин.

Запитання до Голови комітету та відповіді – до 4 хвилин.

Обговорення за ст. 30 Регламенту та ухвалення рішення – до 43 хвилин.

У проєкті бюджету 2026, за словами Гетманцева, передбачено кілька нових пунктів. Зокрема, вдалося підвищити мінімальну зарплату вчителів до 36 тисяч гривень без збільшення навантаження на них.

☝️ Також залишено частку ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), у місцевих бюджетах. Вона становитиме 64% від сплаченого податку. Ці кошти залишаться у бюджетах громад.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні був ухвалений ще 22 жовтня. Кабмін підготував його до другого читання, і документ був внесений до Верховної Ради 5 листопада.

Раніше питання ухвалення бюджету-2026 залишалося неузгодженим через розбіжності серед парламентарів. Частина депутатів виступала за оновлення влади, інші зосереджувалися на реформуванні правоохоронних органів та внесенні змін до бюджету.

Самі суперечливі пункти, за словами народних депутатів, наступні👇: