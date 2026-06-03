П’ятий блекаут за рік: знеструмлення Запорізької АЕС

Через аварійне відключення високовольтної лінії електропередачі «Феросплавна-1» у ніч на 3 червня Запорізька АЕС тимчасово втратила стабільне зовнішнє живлення. Про це офіційно повідомив національний оператор НАЕК «Енергоатом» у середу, оприлюднивши технічні деталі інциденту.

📢 «О 23:44 через відключення лінії електропередачі Феросплавна-1 станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що цей інцидент став уже 17-м повним блекаутом з моменту захоплення ЗАЕС російськими військовими підрозділами та вже п’ятим від початку поточного року.

Удар безпілотника по підстанції «Нікопольська»

Посилаючись на офіційні звіти та дані спостерігачів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, Енергоатом повідомляє, що безпосередньою причиною знеструмлення став точковий удар безпілотника. БпЛА поцілив по цивільній підстанції «Нікопольська», розташованій на протилежному від ЗАЕС березі річки Дніпро.

Цей вибух призвів до негайного тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка на той момент залишалася у розпорядженні атомної станції та зв’язувала її з українською енергосистемою.

Загрози ядерній безпеці через російську окупацію

Керівництво українського енергосектора вкотре звертає увагу світової спільноти на неможливість гарантування безпечної експлуатації об’єкта за умов перебування на ньому сторонніх озброєних осіб та відсутності кваліфікованого планового обслуговування інфраструктури.

Енергоатом виступив із жорстким попередженням щодо систематичного повторення подібних аварійних ситуацій:

📢 «Черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені незаконною окупацією об’єкта російськими військами. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці»,– наголосили у компанії.

Нагадаємо, ситуація навколо станції залишається критичною протягом тривалого часу. Менш ніж тиждень тому, у ніч проти 29 травня, Запорізька АЕС так само повністю втратила зв’язок із зовнішніми лініями електропостачання. Той 16-й за рахунком блекаут тривав близько години, після чого українським інженерам вдалося оперативно відновити живлення високовольтною лінією 750 кВ «Дніпровська».