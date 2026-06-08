Лідери ЄС готові взяти на себе провідну роль у переговорах з рф

Європейські лідери висловили повну готовність взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну та формування майбутньої архітектури безпеки. Про це офіційно заявив у понеділок, 8 червня, речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Стефан Корнеліус, повідомляє міжнародне видання Politico.

За його словами, це історичне консолідоване рішення було остаточно ухвалене після екстреної тристоронньої зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії, яка відбулася напередодні в Лондоні.

Німецький уряд констатує, що дипломатичні процеси на континенті вийшли на принципово новий динамічний рівень.

📢 «Я вважаю, що новим є те, що цей процес зараз набирає обертів у Європі», – офіційно констатував Стефан Корнеліус під час спілкування з іноземними журналістами.

Перехоплення ініціативи у Вашингтона та координація з Білим домом

За словами німецького дипломата, європейські столиці фактично повністю відновлюють і продовжують переговорний процес, який раніше значною мірою одноосібно очолювали США.

Цей крок не означає розколу всередині НАТО, а є перерозподілом операційного навантаження:

Перехід до проактивних дій європейського дипломатичного корпусу без очікування прямих директив із Нового Світу;

Продовження треку. Офіційне повернення до раніше напрацьованих дипломатичних кейсів на нових, більш жорстких умовах;

Офіційне повернення до раніше напрацьованих дипломатичних кейсів на нових, більш жорстких умовах; «Ми робимо це в тісній координації зі США», – наголосив речник Фрідріха Мерца, знімаючи питання про можливі суперечності з адміністрацією Трампа.

Контекст ультиматуму «Євротрійки» та ініціатива Зеленського

Нагадаємо, що перші деталі нової європейської стратегії стали відомі за підсумками лондонського саміту. Лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським виступили зі спільною заявою, в якій закликали росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни.

При цьому Кір Стармер, Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон висунули кремлю п’ять безкомпромісних умов. Серед цих умов – фіксація поточної лінії фронту лише як відправної точки, неможливість силової зміни міжнародно визнаних кордонів 1991 року, розгортання на кордоні багатонаціональних європейських сил безпеки та утримання заморожених російських активів до повної виплати репарацій.

Цей дипломатичний трек європейців став логічним продовженням мирного плану Києва. Раніше, 4 червня, В.О. Зеленський запропонував нові мирні переговори з рф, надіславши відкритий лист безпосередньо путіну. Шостий президент України запропонував провести особисту зустріч на території третьої нейтральної країни (серед варіантів неофіційно називали Австрію чи Швейцарію) для обговорення шляхів досягнення тривалого справедливого миру, а не продовження виснажливої війни ще на роки.

Попри первинні спроби кремля відкинути цей лист, масовані атаки українських безпілотників по нафтобазах Криму та ураження Чонгарського мосту суттєво посилили позиції європейських лідерів, які тепер офіційно диктують умови початку діалогу з позиції сили.