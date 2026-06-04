Анонсовано формування четвертого ешелону ППО в Україні

Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який найближчим часом надійно прикриватиме від ударів ще дві області України. Про це офіційно повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі у четвер, 4 червня.

За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів рф по території країни були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови «малої ППО» та зміцнення її спроможностей.

📢 «Сьогодні більша частина знешкоджених російських “шахедів”, “гераней” та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів», – наголосив Головнокомандувач.

Результати роботи ешелонів малої ППО за травень

Головком детально розповів, що протягом травня поточного року українські дрони-перехоплювачі, які працюють у трьох розгорнутих ешелонах ППО, сумарно знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних модифікацій. За цей звітний період суттєво зросла не лише чиста кількість збитих дронів, але й загальна технічна ефективність роботи всієї системи «малої ППО».

При цьому найвищу результативність перехоплення наразі демонструє саме другий ешелон оборони. За цей сектор безпосередньо відповідають Сили безпілотних систем (СБС), на рахунку яких зафіксовано понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень.

Паралельно до знищення повітряних цілей активно залучають і українську армійську авіацію. Протягом травня поточного року вертолітними підрозділами ЗСУ було успішно знищено понад 440 російських дронів різних типів.

📢 «Ми нарощуємо кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів і продовжуємо навчання персоналу. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Активно залучаємо й армійську авіацію: у травні нашими гелікоптерами було знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати», – розповів Олександр Сирський.

Реактивні безпілотники ворога та нові завдання ВПК

Водночас Головнокомандувач констатував, що і ворог не стоїть на місці. Так російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотної авіації, планомірно збільшують їхню загальну кількість та покращують технічну якість апаратів.

Головною загрозою найближчих місяців може стати повна зміна двигунів на ударних платформах окупантів:

📢 «Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції», – заявив головком.

Олександр Сирський провів велику робочу нараду з питань протидії ворожим ударним БпЛА, де особисто заслухав практичні пропозиції командирів щодо підвищення загальної ефективності ППО та подальших рівнів модернізації перехоплювачів.

Нагальним та критичним для ВПК залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні сили України намагаються оперативно нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів на вітчизняних підприємствах. За підсумками наради генерал визначив завдання за цими та іншими оборонними напрямками на наступний період.

Нагадаємо, інтенсивність боїв у повітрі сягнула історичного піка. Лише протягом травня сили ППО знищили понад 57 тисяч російських повітряних цілей різних типів, серед яких опинилися 111 небезпечних крилатих та балістичних ракет, а також понад 5 тисяч ударних безпілотників типу “шахед”.

Розгортання четвертого ешелону має ще сильніше знизити кількість «прильотів» ворожих засобів ураження по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.

👉 Також стало відомо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 279 бойових зіткнень. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де Сили оборони відбили 43 штурми.