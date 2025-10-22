Верховна Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2026

Верховна Рада України у середу, 22 жовтня, підтримала у першому читанні проєкт закону про держбюджет-2026. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

☝️ Згідно з документом, доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн або 18,8% більше, ніж у 2025 році. Видатки заплановані на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж торік.

📊 Основні напрями фінансування держбюджету-2026:

Оборона та безпека — 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року);

— 2,8 трлн грн, або (+168,6 млрд грн до 2025 року); Соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);

— 467,1 млрд грн (+45 млрд грн); Охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

— 258 млрд грн (+38,2 млрд грн); Освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

— 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн); Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

— 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн); Ветеранська політика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

— 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн); Підтримка економіки — 41,5 млрд грн.

📢 Під час розгляду депутати також підтримали поправку щодо продовження пільг на електромобілі на один рік — до 2027-го.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради раніше опрацював понад 3,3 тисячі поправок до проєкту держбюджету-2026 на загальну суму 7,1 трлн грн, що перевищує обсяг самого бюджету більш ніж у півтора раза.

