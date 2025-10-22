Верховна Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2026

Верховна Рада України у середу, 22 жовтня, підтримала у першому читанні проєкт закону про держбюджет-2026. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.
За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.
☝️ Згідно з документом, доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн або 18,8% більше, ніж у 2025 році. Видатки заплановані на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж торік.
📊 Основні напрями фінансування держбюджету-2026:
- Оборона та безпека — 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року);
- Соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
- Охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
- Освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
- Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
- Ветеранська політика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
- Підтримка економіки — 41,5 млрд грн.
📢 Під час розгляду депутати також підтримали поправку щодо продовження пільг на електромобілі на один рік — до 2027-го.
Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради раніше опрацював понад 3,3 тисячі поправок до проєкту держбюджету-2026 на загальну суму 7,1 трлн грн, що перевищує обсяг самого бюджету більш ніж у півтора раза.
👉 Також раніше стало відомо, що Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 21 жовтня, підтвердила призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури України.