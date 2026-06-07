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рф атакувала сховище відпрацьованого ядерного палива

Денис Молотов
Денис Молотов
рф атакувала сховище відпрацьованого ядерного палива
Фото: НАЕК «Енергоатом» / 07.06.2026

Війська рф в ніч на неділю, 7 червня, підступно атакували будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), розташовану на Київщині. Про це офіційно повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом» у терміновому зведенні.

Зазначається, що небезпечна повітряна атака здійснювалася ворожим ударним безпілотником типу «шахед» і відбулась рівно о 02:10 ночі. Внаслідок вибуху бойової частини дрона було частково зруйновано капітальну будівлю приймання контейнерів. Керівництво компанії окремо наголошує, що безпосередньо відпрацьоване ядерне паливо в цій технологічній споруді в момент удару не зберігалося, що дозволило уникнути найгіршого сценарію.

Осередок займання, що виник на місці прильоту, оперативно розповсюдився на загальну площу 40 квадратних метрів. Профільні пожежні команди об’єкта та підрозділи ДСНС миттєво ліквідували вогонь. Радіаційний стан на всьому промисловому майданчику ЦСВЯП та навколо нього наразі стабільно залишається в межах визначеної природної норми. Загрози для населення немає.

Офіційна заява «Енергоатома»: реакція на ядерний тероризм

Державна компанія виступила з різким та засудженням дій російського військового командування, закликаючи міжнародні моніторингові місії та МАГАТЕ до негайної реакції.

📢 «Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі АТ «НАЕК «Енергоатом» продовжує здійснювати безперервний, посилений моніторинг поточної ситуації навколо сховища та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними і спеціальними службами для посилення фізичного захисту периметра.

рф атакувала сховище відпрацьованого ядерного палива 01
Фото: НАЕК «Енергоатом» / 07.06.2026

ℹ️ Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)це унікальний високотехнологічний об’єкт, де здійснюється довгострокове зберігання відпрацьованого ядерного палива з діючих українських атомних електростанцій (Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської). Воно географічно знаходиться у Чорнобильській зоні відчуження та побудоване за найсуворішими світовими стандартами безпеки.

Результати відбиття масованого повітряного нападу за ніч

Нинішній інцидент у зоні відчуження став частиною чергової повітряної атаки, яка зачепила більшість областей України.

Загальні підсумки нічної бойової роботи:

  • російські загарбники запустили по території України загалом 272 ударні безпілотники;
  • Сили протиповітряної оборони продемонстрували високу результативність, успішно знешкодивши 249 ворожих БпЛА;
  • Внаслідок прориву окремих апаратів зафіксовано прямі влучання 17 ударних БпЛА на 13 різних локаціях, а також падіння збитих засобів нападу та їхніх уламків на 9 локаціях у кількох регіонах.

Слідчо-оперативні групи правоохоронних органів та експерти з ядерної безпеки продовжують працювати на майданчику сховища у Чорнобилі для фіксації злочину рф.

👉 Також нагадаємо, що через аварійне відключення високовольтної лінії електропередачі «Феросплавна-1» у ніч на 3 червня Запорізька АЕС тимчасово втратила стабільне зовнішнє живлення.

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