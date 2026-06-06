По цивільній інфраструктурі Сумщини вдарили КАБи та БпЛА

Окупаційні російські війська в ніч на суботу, 6 червня, масовано атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів та нальотів загалом поранення отримали семеро людей. Про це офіційно повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у своєму Телеграм-каналі.

На місцях влучань негайно розпочали роботу відновлювальні бригади та підрозділи ДСНС. Глава військової адміністрації описав поточну ситуацію у паливно-енергетичному секторі регіону:

📢 «Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачанням», – написав Олег Григоров суботнього ранку.

Напади на АЗС, поштову логістику та людські втрати

Ворожі безпілотники протягом ночі здійснювали прицільне полювання на об’єкти цивільного сервісу та транспортного забезпечення безпосередньо на автомобільних магістралях області.

Удар по АЗС. Після опівночі ворожий ударний БпЛА поцілив безпосередньо по будівлі автозаправної станції у Тростянецькій громаді. Внаслідок вибуху отримала поранення працівниця АЗС, яку оперативно госпіталізували до лікарні;

Після опівночі ворожий ударний БпЛА поцілив безпосередньо по будівлі автозаправної станції у Тростянецькій громаді. Внаслідок вибуху отримала поранення працівниця АЗС, яку оперативно госпіталізували до лікарні; Атака на пошту. Трохи пізніше ще один російський дрон-камікадзе прицільно атакував цивільний поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Водій транспортного засобу дістав поранення та був негайно доставлений медиками до найближчого медичного закладу.

На превеликий жаль, з часом надійшла офіційна інформація про двох загиблих цивільних громадян внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

Так, у Хутір-Михайлівській громаді під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки. Напередодні ввечері ворог атакував цю громаду, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа у приватному житловому секторі.

Крім того, вже вранці 6 червня росіяни атакували Ворожбянську громаду, одночасно застосувавши ударні дрони та важкі керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок ворожого прильоту безпосередньо на території власного домогосподарства загинув цивільний чоловік. Інформація про інші руйнування та можливих постраждалих у Ворожбі наразі активно уточнюється фахівцями.

Також зазначається, що протягом минулої п’ятниці внаслідок щоденних ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще п’ятеро місцевих мешканців. За інформацією медиків, важких пацієнтів серед них немає, усім надано амбулаторну допомогу.

Хроніка терору: ситуація в Запоріжжі та на Херсонщині

Масовані повітряні удари окупантів за останню добу зачепили не лише північні, а й південні прифронтові регіони країни, де зафіксовано значну кількість жертв.

Атаки в інших обласних центрах:

Запоріжжя. Раніше цієї суботи стало відомо, що в місті Запоріжжя двоє чоловіків загинули через нічну атаку російських дронів. Зафіксовані суттєві руйнування та пошкодження на важливих об’єктах як критичної, так і великої промислової інфраструктури міста; Херсонська область. Також офіційно повідомлялося, що за минулу добу російські війська вбили шістьох цивільних людей на Херсонщині. Ще 27 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок артилерійських та авіаційних нападів.

Правоохоронці продовжують фіксацію докази російських злочинів для подальшої передачі матеріалів до міжнародних судових інстанцій.

👉 Також було повідомлено, що у травні поточного року кількість ударів Сил оборони по об’єктах та техніці ворога на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) зросла рівно вдвічі.