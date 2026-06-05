Стратегія деокупації та реінтеграції: Луганщина долучилася до обговорення

Представники органів державної влади, місцевого самоврядування та активна громадськість Луганської області спільно долучились до всебічного обговорення національних політик щодо майбутнього відновлення влади та реінтеграції ТОТ. Дискусія розгорнулася під час спеціального засідання профільної Робочої групи, створеної на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Головною подією зустрічі став детальний розбір та офіційна презентація узагальненого проєкту Стратегії деокупації та реінтеграції, який має стати дорожньою картою для виконавчої влади. Наголошено на важливості цивілізаційного, а не суто мілітарного підходу до процесу повернення земель.

Народна депутатка України та голова профільної робочої групи Таміла Ташева під час презентації акцентувала увагу на суті документа:

📢 «Деокупація – це не лише питання звільнення квадратних кілометрів чи відновлення адміністративного контролю. Це значно ширший процес. Це повернення людей у наш спільний правовий, інформаційний, когнітивний та суспільний простір».

Її позицію повністю підтримав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він наголосив, що державі наразі необхідний дуже серйозний, консолідований законодавчий пакет щодо роботи з тимчасово окупованими територіями.

За його словами, за роки війни в країні вже було прийнято багато дієвих регуляторних актів, які реально допомагають людям, що виїхали з ТОТ, успішно адаптуватись і знайти роботу в підконтрольних регіонах України.

Чотири фундаментальні концепти майбутньої Стратегії

Презентований документ розроблявся з урахуванням помилок минулих років та базується на кількох капітальних, взаємопов’язаних концептах:

Людиноцентричність та відновлення довіри. Політика держави на всіх етапах має бути максимально чутливою до людських доль;

Політика держави на всіх етапах має бути максимально чутливою до людських доль; Проактивність дій. Практична робота з формування стабільного кадрового резерву для нових адміністрацій, підготовки адаптивних освітніх планів, створення перехідних правових механізмів та інформаційної комунікації активно ведеться вже зараз, не чекаючи фізичного звільнення міст;

Практична робота з формування стабільного кадрового резерву для нових адміністрацій, підготовки адаптивних освітніх планів, створення перехідних правових механізмів та інформаційної комунікації активно ведеться вже зараз, не чекаючи фізичного звільнення міст; Чітка поетапність. Реінтеграція не здатна відбутися за один день. Стратегія пропонує пройти кілька послідовних фаз: безперервну підготовчу, стабілізаційний період для відновлення первинної безпеки, перехідний правовий режим та етап повноцінної інтеграції в єдине державне поле;

Реінтеграція не здатна відбутися за один день. Стратегія пропонує пройти кілька послідовних фаз: безперервну підготовчу, стабілізаційний період для відновлення первинної безпеки, перехідний правовий режим та етап повноцінної інтеграції в єдине державне поле; Комплексність рішень. Документ пропонує глибоку соціальну, економічну та інформаційну візію майбутнього розвитку звільнених регіонів.

Від перехідного правосуддя до підтримки локальних медіа

Окрему увагу автори законопроєкту приділили практичним гуманітарним та технологічним аспектам. Нова Стратегія охоплює широке коло питань — від забезпечення базової фізичної безпеки громадян та розгортання інститутів перехідного правосуддя до відновлення легітимних органів самоврядування, впровадження інструментів цифрової реінтеграції, підтримки локальних українських медіа та капітального відновлення національної ідентичності через культуру та освіту.

Головне завдання Робочої групи — зробити так, щоб ця Стратегія стала не просто черговою формальною декларацією чи меморандумом, а перетворилася на реальну, непохитну нормативну основу для майбутніх урядових рішень.

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👉 Також нагадаємо, що 2–3 червня у місті Дніпро відбувся Міжрегіональний форум «Реалізація ветеранської політики прифронтових регіонів в умовах релокації».