88 років Луганщині: ключові напрями роботи регіону в умовах релокації

Попри те, що значна частина Луганщини тривалий час перебуває під ворожим контролем, а після подій 2022 року область опинилася під окупацією майже повністю, державні структури та територіальні громади зуміли зберегти повну правоздатність. Вони трансформували свою діяльність під потреби воєнного часу, координуючи допомогу фронту та землякам із різних куточків країни.

У середу, 3 червня, Луганська область офіційно відзначає 88 років із дня свого заснування. Водночас уже понад 12 років частина цього важливого прикордонного регіону перебуває під російською окупацією.

Нині Луганська обласна військова адміністрація повноцінно працює в релокації — поза межами рідної області. Вона дистанційно, але ефективно координує діяльність громад, гуманітарних центрів, освітніх закладів і численних програм підтримки переселенців у різних регіонах України.

Сьогодні Луганщина — це сотні тисяч активних людей, які продовжують жити, працювати, навчатися та підтримувати нерозривний зв’язок із рідним краєм навіть після вимушеного переміщення. Саме тому одним із головних викликів для обласної влади стало збереження загальної керованості регіону, всебічна підтримка громад і ретельна підготовка до майбутнього відновлення деокупованих територій.

Підтримка Сил оборони — головний пріоритет

У поточному 2026 році одним із ключових та безкомпромісних напрямів роботи Луганської ОВА залишається пряма матеріально-технічна допомога українським військовим підрозділам, які тримають лінію східного фронту.

За офіційними консолідованими даними відомства, загальний обсяг фінансування підрозділів Сил оборони вже перевищив суму у 500 мільйонів гривень.

Бюджетні кошти були розподілені за такими пріоритетними технологічними статтями:

Безпілотні системи. 211 мільйонів гривень спрямовано на закупівлю сучасних безпілотників та комплектуючих до них;

211 мільйонів гривень спрямовано на закупівлю сучасних безпілотників та комплектуючих до них; Радіоелектронна боротьба. 52 мільйони гривень інвестовано у придбання засобів РЕБ для захисту від ворожих дронів;

Прозорість видатків. Для суворого контролю за використанням бюджетних коштів в області діє додатковий жорсткий механізм погодження оборонних закупівель. Усі рішення проходять через Раду оборони області та спеціальну робочу групу «Прозорість і підзвітність» за обов’язкової участі правоохоронних органів.

Практичні результати цієї прозорої роботи чітко видно у матеріально-технічному забезпеченні конкретних військових частин. Лише протягом травня 2026 року бойові підрозділи отримали два броньовані автомобілі та швидкісний квадроцикл для поліцейських частин. Третьому прикордонному загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса передали антидронові рушниці, передові засоби радіоелектронної розвідки (РЕР/РЕБ) та боротьби, а також розвідувальні квадрокоптери.

Водночас 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ поповнилася потужними безпілотниками DJI Matrice 4T та Mavic 3 Pro разом із сучасними засобами захищеного зв’язку. Паралельно 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» отримав нові прохідні пікапи та ударні дрони.

Очільник Луганської ОВА Олексій Харченко наголошує, що громади області працюють за принципом системності та партнерства, поєднуючи підтримку оборони із соціальними й гуманітарними програмами.

Луганщина в релокації: розбудова мережі хабів для переселенців

Наразі на офіційному обліку в області перебувають понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують щоденної уваги з боку державних інституцій. Фактично Луганщина стала однією з перших областей України, яка з нуля вибудувала унікальну систему роботи з людьми без прив’язки до конкретної географічної території.

Для підтримки луганців у різних куточках України силами релокованих громад та адміністрацій було створено 35 великих гуманітарних хабів. У цих центрах громадяни можуть безкоштовно отримати фахову юридичну, соціальну, психологічну та пряму гуманітарну допомогу.

Громади Луганщини реалізують власні проєкти підтримки в різних регіонах України. Вони організовують роботу гуманітарних штабів у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Ужгороді, Вінниці та інших містах, відкривають ветеранські простори й Центри життєстійкості. Окрему увагу приділяють підтримці переселенців, дітей, ветеранів і родин військовослужбовців, а також реалізації гуманітарних і соціальних ініціатив.

Окрему увагу релоковані громади приділяють реалізації культурних і гуманітарних ініціатив для дітей, намагаючись зберегти молодий потенціал регіону для майбутнього відновлення.

Вирішення житлового питання: від шелтерів до власного дому

Водночас одним із найголовніших та найскладніших викликів для керівництва області залишається житлове питання для тисяч родин ВПО. Попит на першочергове тимчасове проживання у модульних містечках та гуртожитках давно змінився стійкою потребою людей у постійному, капітальному житлі на підконтрольній території.

Обласна влада бере активну участь у наявних державних програмах підтримки переселенців. А також розробляє додаткові механізми допомоги людям, чиє майно було повністю зруйноване або залишилося в окупації. Одним із найефективніших прикладів такої роботи стала регіональна програма пільгового довгострокового кредитування «Житло для ВПО». За офіційними даними, у 2025 році 176 родин із Луганської області вже успішно отримали власне житло в межах цієї програми. Це дозволило їм розпочати новий етап життя у безпечних регіонах України.