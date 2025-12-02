Вівторок, 2 Грудня, 2025
ВАЖЛИВО

У Раді не можуть домовитись щодо ухвалення Бюджету-2026

Денис Молотов
У Раді не можуть домовитись щодо ухвалення Бюджету-2026

Питання ухвалення Бюджету-2026 досі лишається невирішеним через внутрішні суперечності серед народних депутатів. Про це РБК-Україна стало відомо від джерел у фракції «Слуга народу».

За словами співрозмовників видання, частина парламентарів підтримує наявну редакцію документа, тоді як інші наполягають на додаткових умовах перед голосуванням.

📢 «Одні вимагають продовження перезавантаження у владі загалом, хтось — тільки правоохоронних органів, хтось хоче додаткові бюджетні правки», — зазначив один із представників фракції, коментуючи ситуацію навколо просування Бюджету-2026 у сесійній залі.

Проєкт державного кошторису на 2026 рік був ухвалений у першому читанні ще 22 жовтня. Після цього Кабінет Міністрів доопрацював документ до другого читання, і 5 листопада він був офіційно поданий до Верховної Ради. Як раніше заявляла голова парламентського комітету з питань бюджету, розгляд планували провести 2 грудня.

☝️ Затримка ухвалення закону про Бюджет-2026 може створити додаткові ризики для переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадувала, що затвердження бюджету є ключовою умовою для запуску нової кредитної програми, на яку розраховує уряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

