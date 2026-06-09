Поліція розслідує факти порушень з боку ТЦК під час стрілянини на Черкащині

У Звенигородському районі Черкаської області стався черговий конфлікт за безпосередньої участі представників районного територіального центру комплектування (ТЦК) та працівників одного з місцевих підприємств. Під час сутички сторони застосували спецзасоби та зброю, а одного цивільного чоловіка військові силоміць затримали та вивезли у невідомому напрямку. Про це офіційно поінформувало Головне управління Національної поліції в області у вівторок, 9 червня 2026 року.

За даними слідства, резонансний інцидент стався напередодні, у понеділок, 8 червня. На місце події за викликом очевидців терміново виїхала оперативна група поліції для стабілізації ситуації.

Згідно з первинними даними правоохоронців, між персоналом промислового об’єкта та представниками РТЦК виникла словесна перепалка, яка швидко переросла у бійку. Під час штовханини один із чоловіків застосував сльозогінний газовий балончик проти опонентів. Крім того, один з активних учасників сутички дістав стартовий пістолет і здійснив попереджувальний постріл у повітря, що викликало паніку. Згодом працівники РТЦК примусово посадили одного з робітників до автомобіля та забрали з місця події.

За цим фактом слідче управління поліції невідкладно відкрило кримінальне провадження. Справу розслідують за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини, що чітко кваліфікується за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Позиція Черкаського ТЦК

Тим часом у Черкаському обласному ТЦК та СП виступили з офіційним роз’ясненням ситуації, представивши власну версію подій.

Подія сталася під час офіційного виконання планових заходів з оповіщення військовозобов’язаних у межах міста Звенигородка;

Як мовиться у повідомленні, конкретний місцевий громадянин, який мав порушення правил військового обліку, категорично відмовився надати документи для перевірки та спробував утекти від працівників ТЦК;

У ТЦК стверджують, що інші працівники підприємства почали свідомо провокувати їхніх службовців, висловлювати погрози та фізично перешкоджати виконанню ними службових обов’язків.

Наразі на вказаного «порушника військового обліку» оперативно складено всі необхідні адміністративні матеріали за статтею 210-1 КУпАП. Водночас з метою об’єктивного встановлення всіх причин та обставин імовірного правопорушення з боку самих працівників ТЦК, керівництвом призначено внутрішнє службове розслідування.

Статистика скарг на дії військкоматів в Україні

Цей випадок у Звенигородському районі відображає загальну тенденцію зростання напруженості навколо мобілізаційних процесів у країні, що фіксується правозахисними інституціями.

Нагадаємо, лише протягом першого кварталу поточного року до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло рекордно 1657 офіційних звернень та скарг громадян щодо можливих порушень з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Омбудсмен Дмитро Лубінець неодноразово наголошував, що жодні мобілізаційні плани не можуть виправдовувати порушення конституційних прав громадян та застосування фізичного насильства, а всі виявлені факти бусифікації мають жорстко припинятися правоохоронними органами за відповідними статтями Кримінального кодексу.

👉Слідчі дії у Звенигородській справі тривають, встановлюються особи всіх учасників, які застосовували зброю та спецзасоби.