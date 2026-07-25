Затримано організатора виставки зброї на Київщині, де загинули 10 людей

У суботу, 25 липня 2026 року, правоохоронці затримали та оголосили про підозру головному організаторові виставки оборонного озброєння в Київській області. Внаслідок російського ракетного удару по цій локації 24 липня загинули 10 громадян, а ще близько 100 людей дістали поранення. Про це офіційно повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, одна з асоціацій зброярів влаштувала масштабний захід без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами. На відкриту локацію із демонстрацією засобів ППО запросили понад 300 людей, серед яких були військові, посадовці, іноземні партнери та бізнесмени. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

📢 «На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику.

Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар», – йдеться в повідомленні.

⚖️Процесуальний статус підозрюваного та обшуки

Головного організатора заходу затримано в процесуальному порядку. Йому оголошено підозру за статтею про службову недбалість, яка спричинила загибель людей. Наразі чоловік із незначними ушкодженнями перебуває під конвоєм у медичному закладі. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Проведені слідчі дії та правова оцінка:

Слідчі провели обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання причетних осіб;

Правоохоронці аналізують дію або бездіяльність усіх зобов’язаних реагувати посадовців;

Перевіряється діяльність підрозділів Нацполіції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ раніше заявив, що атакований росією об’єкт був виключно цивільним і не належав до сфери управління Сил оборони.

1 з 3

Також повідомлялось про авіаудар по Донеччині. Паралельно з атакою на столичному напрямку ворог завдав удару двома керованими авіабомбами по центральному району Слов’янська Донецької області. Нагадаємо, унаслідок того ворожого “прильоту” п’ятеро людей загинули, а ще дев’ять цивільних отримали поранення.