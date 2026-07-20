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Іспанія дотиснула Аргентину в екстратаймі та вдруге в історії виграла Чемпіонат світу з футболу

Денис Молотов
Денис Молотов
Іспанія дотиснула Аргентину в екстратаймі та вдруге в історії виграла Чемпіонат світу з футболу
Фото: Чемпіонату світу-2026 / Фінал

У неділю, 19 липня 2026 року, на арені «Мет-Лайф Стедіум» у Нью-Джерсі відбулася головна футбольна подія чотириріччя. У фінальному поєдинку Чемпіонату світу-2026 зійшлися національні збірні Іспанії та Аргентини.

Основний час напруженого протистояння минув без гольової реалізації. При цьому чинні на той момент чемпіони світу аргентинці взагалі жодного разу не змогли спрямувати м’яч у площину воріт суперників.

Такий малюнок гри повністю відобразив підсумковий результат. Команда під керівництвом Луїса де ла Фуенте, яка диктувала власні умови протягом усієї зустрічі, переграла суперників в екстратаймах і виборола перемогу з рахунком 1:0.

Друга зірка для Іспанії та підсумки Мундіалю-2026

Завдяки цій звитязі збірна Іспанії вдруге у своїй футбольній історії завоювала титул чемпіона світу. Срібними призерами Мундіалю 2026 року стали виснажені аргентинці.

Бронзові нагороди світової першості дісталися збірній Англії. Напередодні англійці видали справжній гольовий феєричний спектакль, вирвавши перемогу у Франції в матчі за третє місце із 10 забитими м’ячами на двох.

Офіційна статистика та протокол фіналу

Іспанія — Аргентина — 1:0 (д.ч.)

Гол: Торрес, 106

  • Очікувані голи (xG): 1.94 — 0.20
  • Володіння м’ячем: 65% — 35%
  • Загальні удари: 20 — 2
  • Удари у площину воріт: 12 — 0
  • Кутові удари: 9 — 4
  • Фоли: 21 — 25

Склади команд:

  • Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт (Е. Гарсія, 99), Кукурелья — Родрі (Субіменді, 99), Руїс (Педрі, 62) — Ямаль, Ольмо (Меріно, 75), Баена (Вільямс, 75) — Оярсабаль (Торрес, 62).
  • Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 58), Ромеро (Медіна, 71), Ліс. Мартінес (Отаменді, 44), Тальяфіко — Де Пауль (Сімеоне, 71), Мак-Аллістер, Е. Фернандес, Гонсалес (Паредес, 46) — Мессі, Альварес (Сенесі, 102).

Попередження: Ліс. Мартінес, Паредес, Фернандес, Мак-Аллістер.

Видалення: Е. Фернандес, 90+3 (друге попередження).

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