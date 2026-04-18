Аварія на залізниці: зіткнулися Інтерсіті+ та приватний тепловоз

У суботу, 18 квітня, на залізничній станції Браїлів у Вінницькій області було зафіксовано транспортну пригоду. Пасажирський поїзд категорії Інтерсіті+, що курсував за маршрутом Київ — Перемишль, зазнав бічного зіткнення з тепловозом, який належить приватному кар’єру. Про це офіційно поінформувала пресслужба АТ «Укрзалізниця».

ℹ️ Стан пасажирів та організація подальшого руху

За попередньою інформацією, інцидент обійшовся без жертв та травмованих. Ситуація перебуває під контролем перевізника, а для людей організовано логістичну допомогу.

📢 «Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд», — зазначено в офіційному повідомленні компанії.

Заходи, вжиті Укрзалізницею:

Триває збір інформації про заплановані пересадки пасажирів для координації подальшого маршруту.

Компанія вже встановила зв’язок із прикордонною службою для прискорення митних процедур та мінімізації загальної затримки рейсу.

Ведуться переговори з іноземними залізничними операторами, щоб забезпечити стиковки для пасажирів, які прямують далі Європою.

Розслідування обставин та контекст безпеки

Для з’ясування причин зіткнення на місце події оперативно виїхала спеціальна комісія «Укрзалізниці».

📢 «Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки. Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда Укрзалізниці для допомоги та з’ясування обставин інциденту», — додали в УЗ.

Варто зауважити, що цей інцидент стався на тлі загального ускладнення роботи залізничної мережі. Останнім часом російська федерація значно активізувала удари по українській транспортній інфраструктурі, обираючи однією з пріоритетних цілей саме рухомий склад.

Нагадаємо, що лише протягом перших днів березня внаслідок ворожих атак було пошкоджено 41 залізничний об’єкт. Попри зовнішні загрози, фахівці УЗ продовжують забезпечувати безперебійне сполучення, оперативно реагуючи на будь-які позаштатні ситуації.