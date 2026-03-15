Дрон рф влучив у пасажирський потяг на Сумщині

Безпілотник російських загарбників атакував приміський пасажирський поїзд сполученням Смородине – Ворожба у Сумській області. Про це повідомила пресслужба Ворожбянської міської ради у Facebook.

📢 «БпЛА, попередньо Герань-2, вдарив по приміському пасажирському потягу Смородине – Ворожба. Це сталося сьогодні, близько 17-ї години», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, безпілотник поцілив у тепловоз, який знаходився у хвості поїзда. Атака сталася неподалік села Новоселиця Верхньосироватської громади.

☝️ За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. Пасажирів евакуювали у безпечне місце, після чого відповідні служби розпочали перевірку та ліквідацію наслідків атаки.