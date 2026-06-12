Політичне загострення: Польща чекає від України «крок назад»

Польща чекає від України скасування рішення про присвоєння підрозділу ССО назви «Героїв УПА», що дозволило б зняти політичне загострення. Про це на офіційній пресконференції у четвер, 11 червня, заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач.

Посадовець зазначив, що між державами наразі залишається необхідний дипломатичний простір для врегулювання цього питання. Варшава очікує від Києва кроків назустріч.

📢 «Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. І чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. […] Є часовий простір для того, щоб українська сторона змогла зробити відповідний крок назад», – сказав Пшидач.

Суть претензій польської сторони

Керівник Бюро міжнародної політики наголосив, що багато поляків відчувають «виправданий гнів і розчарування». За його словами, така реакція зумовлена тим, що після всієї масштабної допомоги з боку Польщі для України та українських громадян за останні роки Варшава стикається «саме з таким рішенням президента Зеленського».

Марцін Пшидач повторив незмінну та офіційну думку польської влади. Рішення Києва про присвоєння військовим підрозділам імен УПА — які є героями для України і злочинців для Польщі — є абсолютно неприйнятним для Варшави.

Посадовець також окреслив поточні наслідки скандалу для двосторонніх відносин:

у Варшаві все ще тривають активні обговорення про те, щоб позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла. Остаточне рішення щодо цього питання ухвалюватиме особисто президент Кароль Навроцький;

керівник Бюро наразі перебуває в постійному контакті з українською стороною.

📢 «М’яч на боці України», – підсумував поточну ситуацію Марцін Пшидач.

Передісторія скандалу та позиція України

Нагадаємо, раніше шостий президент України В.О. Зеленський присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Це рішення Зеленського викликало різку негативну реакцію з боку вищого керівництва Польщі. Зокрема, президент Кароль Навроцький заявив, що «Україна, прославляючи УПА, не готова ментально бути частиною європейської спільноти». На його думку, у Зеленського слід офіційно відібрати орден Білого Орла, який український лідер отримав у 2022 році.

На тлі дипломатичного скандалу в Міністерстві закордонних справ України оприлюднили роз’яснення ситуації. У МЗС заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО «точно не мали на меті образити дружній польський народ».