Атаки на Харківщині: армія рф атакувала логістичний хаб «Укрпошти» та промзону

У ніч проти понеділка, 8 червня, російська армія атакувала безпілотними літальними апаратами Холодногірський район міста Харкова, спричинивши серйозні пошкодження об’єктів цивільної та поштової інфраструктури. Про це офіційно повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі безпосередньо під час відбиття повітряного нападу. Також про наслідки ворожих атак повідомила Харківська ОВА.

Повітряна тривога в обласному центрі тривала кілька годин, а вибухи лунали у різних частинах району.

Незадовго до першої години ночі мер міста поінформував мешканців про перше підтверджене влучання, яке, за попередніми оперативними даними, сталося у промисловій зоні. Проте згодом, після проведення первинного обстеження території екстреними службами, Ігор Терехов уточнив, що масштаби нальоту виявилися значно більшими.

📢 «Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова. Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється», – написав міський голова вночі, додавши, що загроза повторних прильотів тривалий час зберігалася через виявлення нових повітряних цілей у небі над областю.

Внаслідок вибухів суттєво постраждали великі складські приміщення, об’єкти залізничної інфраструктури, а також одна неексплуатована будівля. Окремо стало відомо про значні руйнування великого сортувального хабу компанії «Укрпошта».

Хроніка терору в громадах області та постраждалі цивільні

Окрім ударів безпосередньо по обласному центру, протягом минулої доби інтенсивних ворожих нападів зазнали ще 13 населених пунктів у кількох районах Харківської області.

Внаслідок цих обстрілів поранення та травми різного ступеня важкості загалом дістали 5 мирних мешканців.

За офіційною інформацією медиків та ОВА, допомога надавалася у таких громадах:

Золочівська громада. На автомобільній дорозі між селами Чорноглазівка і Калинове внаслідок вибуху постраждав 49-річний чоловік. Крім того, медики надали невідкладну допомогу 74-річному пенсіонеру, який ще 6 червня отримав поранення під час попереднього обстрілу в селі Рясне;

На автомобільній дорозі між селами Чорноглазівка і Калинове внаслідок вибуху постраждав 49-річний чоловік. Крім того, медики надали невідкладну допомогу 74-річному пенсіонеру, який ще 6 червня отримав поранення під час попереднього обстрілу в селі Рясне; Старосалтівська громада. У селі Вишневе внаслідок вибуху важку гостру реакцію на стрес дістала 50-річна жінка;

У селі Вишневе внаслідок вибуху важку гостру реакцію на стрес дістала 50-річна жінка; Шевченківська громада. У селі Олександрівка під час артилерійського обстрілу житлового сектору зазнала травм 52-річна жінка;

У селі Олександрівка під час артилерійського обстрілу житлового сектору зазнала травм 52-річна жінка; Борівська громада. У самому селищі Борова внаслідок прильотів снарядів постраждали двоє літніх людей — 63-річний чоловік та 68-річна жінка.

Окремий випадок зафіксовано в Ізюмському районі. Внаслідок несподіваного вибуху невідомого мінно-вибухового пристрою в селі Чистоводівка Куньєвської громади важких поранень дістав 30-річний цивільний чоловік, якого госпіталізували до хірургічного відділення.

Руйнування по районах

Цієї доби окупаційні війська застосували проти цивільного населення Харківщини аномально велику кількість різноманітних безпілотних систем, фактично перетворивши житлові квартали на полігон для випробувань.

Для ударів по регіону ворог активно застосовував такі засоби нападу:

Авіабомби. Було скинуто 2 важкі керовані авіаційні бомби (КАБ);

Було скинуто 2 важкі керовані авіаційні бомби (КАБ); Важкі дрони. Задіяно 10 ударних безпілотників типу «Герань-2» («шахед»);

Задіяно 10 ударних безпілотників типу «Герань-2» («шахед»); Баражуючі боєприпаси. Зафіксовано використання 1 дефіцитного БпЛА типу «Ланцет»;

Зафіксовано використання 1 дефіцитного БпЛА типу «Ланцет»; Швидкісні безпілотники. Застосовано 5 новітніх БпЛА типу «Молнія»;

Застосовано 5 новітніх БпЛА типу «Молнія»; Тактичні засоби. Виявлено нальоти 9 ударних FPV-дронів;

Виявлено нальоти 9 ударних FPV-дронів; Інші апарати. Зафіксовано рух ще 31 БпЛА, точний тип та модифікація яких наразі встановлюються експертами.

Унаслідок ворожих атак масштабних руйнувань зазнали приватні будинки та господарська техніка у Богодухівському (пошкоджено ангар, будинки та трактор у Чорноглазівці), Куп’янському (багатоповерхівка у Великому Бурлуку, приватні будинки у Мирному та Борівському), Ізюмському (фермерське господарство у Сухому Яру) та Харківському районах (будинок у Козачій Лопані та велика теплиця в Дергачах).

Через високу інтенсивність боїв триває евакуація населення. Транзитний евакуаційний пункт у місті Лозова за добу прийняв та влаштував ще 86 біженців із прифронтової зони. Загалом від початку своєї роботи в Пункті офіційно зареєстровано вже 38 577 людей.

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Рекордна інтенсивність боїв: 240 зіткнень на лінії фронту

Паралельно із повітряними ударами по тилових містах, надзвичайно важка ситуація зберігається безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби на всьому фронті було зафіксовано рекордні 240 бойових зіткнень:

Південно-Слобожанський напрямок. На цій ділянці противник 10 разів активно атакував оборонні позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, а також у напрямку прикордонних Охрімівки та Дворічанського. Усі штурмові спроби були успішно відбиті;

На цій ділянці противник 10 разів активно атакував оборонні позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, а також у напрямку прикордонних Охрімівки та Дворічанського. Усі штурмові спроби були успішно відбиті; Куп’янський напрямок. Наші оборонці вчасно помітили та повністю зупинили одну небезпечну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Глушківка, змусивши піхоту супротивника відступити із втратами.

Рятувальні служби, військові інженери та слідчі підрозділи поліції продовжують працювати на місцях усіх влучань у Харкові та районах області для повної ліквідації наслідків та збору речових доказів воєнних злочинів.