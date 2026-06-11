ЗСУ завдали ударів по чотирьох мостах до Криму

Українські військові у ніч на 11 червня завдали ударів по чотирьох мостах, що з’єднують Херсонську область з Кримом. Про це офіційно повідомив гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо у своєму Telegram-каналі у четвер, 11 червня. Також про це зазначають моніторингові Telegram-канали.

За словами представника окупаційної адміністрації, під вогневе ураження потрапили важливі логістичні об’єкти регіону.

Зафіксовано, що ударів зазнали такі споруди:

переправи через Північно-Кримський канал у районі Преображенки;

переправи через Північно-Кримський канал у районі Мирного;

автомобільний міст на транспортному напрямку Перекоп – Армянськ;

міст у районі населеного пункту Ставки.

📢 «За попередньою інформацією є пошкодження. Фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій», – написав Сальдо і побідкався, що «противник намагається сконцентрувати удари по транспортній інфраструктурі регіону».

Очільник окупаційної влади також пообіцяв пізніше уточнити точні терміни відновлення автомобільного руху по пошкоджених мостах. Водночас Сальдо стверджує, що за ніч російські системи протиповітряної оборони нібито “збили” 45 українських безпілотників над окупованою частиною Херсонщини.

Інформація від OSINT-каналів та передісторія

Раніше вночі українські OSINT-канали та російські пабліки повідомили про серію потужних вибухів і пожеж у Криму. Також зазначалося про значні пошкодження мостів на сухопутних в’їздах на тимчасово окупований півострів.

Варто додати, що Сили оборони України системно руйнують логістику ворога на півдні. Перед цим ЗСУ атакували міст у Чонгарі, після чого автомобільний рух ним було повністю зупинено. Крім того, раніше були завдані успішні удари по переправі, що з’єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою Криму.