Золото дорожчає другий тиждень поспіль і б’є рекорди

Спотова ціна на золото 19 грудня сягнула 4 320 доларів за унцію, продемонструвавши другий поспіль тиждень зростання. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg. Таким чином, дорогоцінний метал продовжив оновлювати історичні максимуми на тлі посилення інвестиційного та інституційного попиту.

Аналітики Goldman Sachs пояснюють динаміку зниженням процентних ставок у США, що активізувало конкуренцію між біржовими інвестиційними фондами (ETF) та центральними банками за обмежені обсяги фізичного металу. За їхніми оцінками, стійкий попит з боку регуляторів у поєднанні з м’якішою монетарною політикою Федеральної резервної системи створює передумови для подальшого зростання вартості золота.

☝️ Експерти вважають, що саме дії центральних банків залишаються ключовим фактором підтримки ринку. Адже вони системно нарощують золоті резерви як елемент захисту від фінансових та геополітичних ризиків.

Інші дорогоцінні метали

На цьому тлі різке подорожчання демонструють й інші дорогоцінні метали. Зокрема, платина з початку року зросла більш ніж удвічі, піднявшись вище 1 980 доларів за унцію. Це найвищий рівень із 2008 року. Такий стрибок цін відбувся через скорочення пропозиції на лондонському ринку.

Загалом 2025 рік став одним із найуспішніших для ринку дорогоцінних металів за останні десятиліття. Золото та срібло демонструють найкращі річні показники з 1979 року: срібло подорожчало більш ніж удвічі, тоді як золото додало майже дві третини вартості. Основними драйверами цього зростання стали масштабні закупівлі з боку центральних банків та активний приплив капіталу в ETF.

📊 Аналітики зазначають, що за умов збереження геополітичної напруги та м’якої монетарної політики провідних центробанків інтерес до дорогоцінних металів може залишатися високим і надалі.

