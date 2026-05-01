«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком

Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта» завершив перший квартал 2026 року з чистим збитком у 204,8 млн грн, передає «Укрінформ».

Попри негативний фінансовий результат, компанії вдалося спрацювати краще за прогнозні очікування, скоротивши плановий збиток на 40%. Головними чинниками тиску залишаються війна, економічна стагнація та зростаюча конкуренція з приватними логістичними компаніями.

Згідно з оприлюдненою фінансовою звітністю, динаміка збитковості компанії залишається стабільною порівняно з минулим роком, проте операційні показники демонструють змішані тренди в різних сегментах послуг.

📊 Ключові фінансові показники:

Чистий збиток: 204,8 млн грн (на 1,1 млн грн більше, ніж в I кварталі 2025 року).

“В I кварталі 2026 року отримано чистий збиток у розмірі 204,8 млн грн, який на 1,1 млн грн більше проти фактичних даних за I квартал 2025 року та менше плану на 136 млн грн, або на 40%”, – мовиться у документі.

📈 Обсяги наданих послуг: За звітний період «Укрпошта» обробила значну кількість відправлень та транзакцій:

Письмова кореспонденція: 15,8 млн одиниць (спостерігається зростання доходів у цьому сегменті).

15,8 млн одиниць (спостерігається зростання доходів у цьому сегменті). Посилки: 9,8 млн одиниць.

9,8 млн одиниць. Платежі: 18,3 млн операцій.

“У порівнянні з аналогiчним перiодом минулого року спостерігається зростання доходiв в сегментi пересилання письмової кореспонденцiї, переказiв та платежiв. По iнших послугах вiдбулося зниження доходiв”.

Чому падають показники? Головні причини

У документі виділено кілька критичних факторів, які безпосередньо вплинули на зниження ефективності роботи оператора:

Вплив війни: Продовження агресії рф призводить до втрати ринків збуту та фізичного майна компанії на окупованих або прифронтових територіях. Економічна ситуація: Стагнація внутрішнього попиту на логістичні послуги, зокрема на пересилання посилок. Демографічні зміни: Зменшення чисельності населення та активний перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему замість отримання виплат через пошту. Цифровізація: Подальше зростання популярності онлайн-платежів зменшує попит на традиційні фінансові послуги у відділеннях. Конкуренція: Посилення позицій приватних логістичних операторів («Нова пошта» та інші), які нарощують обсяги операцій.

Попри те, що «Укрпошта» демонструє зростання доходів у сегменті переказів та письмової кореспонденції, загальний фінансовий стан залишається складним. Компанія стикається з необхідністю стримати відтік користувачів послуг до банків та приватних конкурентів.

👉 Також нагадаємо, що генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський іронічно відреагував на критику ребрендингу компанії, заявивши, що його опоненти одночасно є «експертами» і з дизайну, і з так званих «плівок Епштейна».