ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком

Денис Молотов
«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 01.05.2026

Національний поштовий оператор АТ «Укрпошта» завершив перший квартал 2026 року з чистим збитком у 204,8 млн грн, передає «Укрінформ».

Попри негативний фінансовий результат, компанії вдалося спрацювати краще за прогнозні очікування, скоротивши плановий збиток на 40%. Головними чинниками тиску залишаються війна, економічна стагнація та зростаюча конкуренція з приватними логістичними компаніями.

Згідно з оприлюдненою фінансовою звітністю, динаміка збитковості компанії залишається стабільною порівняно з минулим роком, проте операційні показники демонструють змішані тренди в різних сегментах послуг.

📊 Ключові фінансові показники:
  • Чистий збиток: 204,8 млн грн (на 1,1 млн грн більше, ніж в I кварталі 2025 року).
  • Порівняння з планом: збиток виявився на 136 млн грн меншим, ніж прогнозувалося.
  • Чистий дохід: 3,3 млрд грн (на 2% менше запланованого).
  • EBITDA: склав 25,4 млн грн (проти 41,4 млн грн у попередньому році).

“В I кварталі 2026 року отримано чистий збиток у розмірі 204,8 млн грн, який на 1,1 млн грн більше проти фактичних даних за I квартал 2025 року та менше плану на 136 млн грн, або на 40%”, – мовиться у документі.

📈 Обсяги наданих послуг: За звітний період «Укрпошта» обробила значну кількість відправлень та транзакцій:

  • Письмова кореспонденція: 15,8 млн одиниць (спостерігається зростання доходів у цьому сегменті).
  • Посилки: 9,8 млн одиниць.
  • Платежі: 18,3 млн операцій.

“У порівнянні з аналогiчним перiодом минулого року спостерігається зростання доходiв в сегментi пересилання письмової кореспонденцiї, переказiв та платежiв. По iнших послугах вiдбулося зниження доходiв”.

Чому падають показники? Головні причини

У документі виділено кілька критичних факторів, які безпосередньо вплинули на зниження ефективності роботи оператора:

  1. Вплив війни: Продовження агресії рф призводить до втрати ринків збуту та фізичного майна компанії на окупованих або прифронтових територіях.
  2. Економічна ситуація: Стагнація внутрішнього попиту на логістичні послуги, зокрема на пересилання посилок.
  3. Демографічні зміни: Зменшення чисельності населення та активний перехід пенсіонерів на обслуговування в банківську систему замість отримання виплат через пошту.
  4. Цифровізація: Подальше зростання популярності онлайн-платежів зменшує попит на традиційні фінансові послуги у відділеннях.
  5. Конкуренція: Посилення позицій приватних логістичних операторів («Нова пошта» та інші), які нарощують обсяги операцій.

Попри те, що «Укрпошта» демонструє зростання доходів у сегменті переказів та письмової кореспонденції, загальний фінансовий стан залишається складним. Компанія стикається з необхідністю стримати відтік користувачів послуг до банків та приватних конкурентів.

👉 Також нагадаємо, що генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський іронічно відреагував на критику ребрендингу компанії, заявивши, що його опоненти одночасно є «експертами» і з дизайну, і з так званих «плівок Епштейна».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Коломойському повідомлено нову підозру

ВАЖЛИВО

40 років пам’яті: масштаб Чорнобильської трагедії крізь призму часу

ВАЖЛИВО

Ворог здійснив майже 150 атак на фронті та запустив 5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Cloudflare визнав месенджер рф «Мах» шпигунською програмою

СУСПІЛЬСТВО

Спецтрибунал для рф: Європарламент ухвалив історичну резолюцію

ПОЛІТИКА

29 військових зі Старобільської громади отримали грошову допомогу

ЛУГАНЩИНА

В Україні змінили правила закупівель для війська за гроші партнерів – Міноборони буде “єдиним вікном”

ПОДІЇ

«Пліч-о-пліч»: Нижньодуванська громада розбудовує міжмуніципальну співпрацю

ЛУГАНЩИНА

Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

Співпраця з МАГАТЕ: Україна підписала меморандум про розвиток ядерної енергетики

ВАЖЛИВО

Трамп відповів на питання журналістів щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО

Затримано начальника слідчого відділу СБУ за вимагання хабаря

ВАЖЛИВО

Через обстріл рф у морі на Одещині утворилася гігантська пляма олії

ВІЙНА

Половина боїв припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

У лікарні з розбитою головою після «оповіщення» ТЦК: заява відомства

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип