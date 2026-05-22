Рубіжанська громада погодила виплату 630 тисяч гривень для Захисників

Місцеві органи влади Луганської області продовжують системно фінансувати заходи соціальної підтримки для жителів регіону, які наразі перебувають у лавах Сил оборони України. У межах реалізації цільової програми Рубіжанської міської військової адміністрації (МВА) «Громада — Захисникам і Захисницям» погоджено черговий етап фінансових виплат. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Профільна комісія успішно розглянула 25 нових заяв від мешканців громади та ухвалила офіційне рішення про надання одноразової грошової допомоги.

📊 Цільовий розподіл виділеного фінансування

Загальний обсяг грошових коштів, затверджений під час цього раунду засідання, становить 630 тисяч гривень. Ця фінансова допомога захисникам буде забезпечено для 23 військовослужбовців.

Грошові ресурси розподілили за такими категоріями:

Діючі бойові підрозділи: 510 тисяч гривень отримають 17 військовослужбовців, які наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, захищаючи територіальну цілісність держави від російської агресії (по 30 тисяч гривень кожному).

120 тисяч гривень спрямують шістьом воїнам Збройних Сил України, які наразі перебувають у планових щорічних або реабілітаційних відпустках (по 20 тисяч гривень кожному).

📈 Загальні показники виконання програми з початку року

Муніципальна програма підтримки діє на регулярній основі та демонструє стабільну динаміку виплат. Загалом від початку поточного року матеріальну допомогу за цим напрямом призначили вже 219 оборонцям України та членам їхніх родин.

Сумарні фінансові показники програми наразі мають такий вигляд:

Загальний обсяг виділених коштів: 5 мільйонів 890 тисяч гривень;

Контакти для подачі документів та довідок

Рубіжанська міська військова адміністрація закликає військовослужбовців та їхніх близьких родичів, які мають офіційну реєстрацію у Рубіжанській громаді, звертатися за отриманням грошової підтримки.

Ознайомитися з повним переліком необхідних документів та подати заяву можна у телефонному режимі.

☎️ Для отримання детальних консультацій фахівців управління соціального захисту діють такі номери телефонів:

050-767-19-69

093-570-60-10

050-166-52-22

Виплати проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету громади та будуть продовжуватися.

