У Старобільську знищено штаб БпЛА рф – Генштаб

Потужні вибухи зафіксовані у глибокому тилу тимчасово захоплених територій сходу України, де базувалися елітні технологічні з’єднання ворога. Збройні сили України здійснили високоточний удар по об’єкту військової інфраструктури в Луганській області. Внаслідок успішної операції було уражено штаб спецпідрозділу БпЛА «Рубікон» російської окупаційної армії, розташований у районі міста Старобільськ. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, офіційно повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому командуванні підкреслили, що наразі в російських медіа та підконтрольних кремлю ресурсах активно поширюється заздалегідь сфальсифікована та маніпулятивна інформація щодо нібито завдання українською стороною ударів по об’єктах суто цивільної інфраструктури.

У зв’язку з цим Генеральний штаб виступив з офіційним роз’ясненням:

📢 «ЗСУ завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. Так, в ніч на 22 травня 2026 року уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу Рубікон у районі міста Старобільськ», – йдеться в повідомленні.

Офіційні представники ЗСУ окремо нагадали, що «Рубікон» є спеціалізованим російським військовим підрозділом, який функціонує як Центр перспективних безпілотних технологій. Його оператори безпосередньо причетні до планування та регулярного здійснення повітряних атак по мирному населенню та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Спростування заяв кремля та витік секретного наказу

На ліквідацію військового штабу миттєво відреагував російський диктатор володимир путін. Глава держави-агресора виступив із заявою про нібито навмисний «удар по гуртожитку» місцевого коледжу в Старобільську, назвавши це «виявом неонацизму». За твердженням керівника кремля, внаслідок вибуху загинули шестеро осіб, 39 отримали поранення, а ще 15 осіб вважаються зниклими безвісти. Офіційна москва одразу почала вимагати «покарання для київського режиму».

Проте версію російського керівництва повністю спростували самі окупанти через внутрішній витік інформації. У регіональних Z-пабліках та місцевих чатах Старобільська з’явилася копія офіційного внутрішнього наказу окупаційної адміністрації про термінове розміщення кацапських військових у будівлі гуртожитку «Старобільського професійного коледжу».

У злитому документі чітко йшлося про:

офіційну підготовку житлових місць під прикриттям навчального закладу;

заселення особового складу регулярних підрозділів рф та операторів БпЛА;

використання об’єкта освіти як легітимної воєнної бази.

Після оприлюднення цього документа місцеві жителі у коментарях почали масово підтверджувати факт постійного проживання військових у гуртожитку. Це вкотре довело, що окупаційна влада за традиційним сценарієм прикривається цивільним населенням, свідомо наражаючи його на небезпеку.

Паніка в структурах ФСБ та зачистка інформаційного поля

Публікація секретного наказу про розквартирування солдатів у коледжі спровокувала масштабну кризу всередині окупаційних спецслужб. За повідомленнями інсайдерських джерел з місця події, адміністратори місцевих Telegram-каналів та пабліків отримали жорсткі погрози від представників Федеральної служби безпеки (ФСБ) рф із перспективою ув’язнення «на підвали».

Внаслідок репресивних дій силовиків:

усі коментарі місцевих жителів із підтвердженням проживання військових були примусово видалені;

з мережі повністю прибрали первинні копії злитого наказу про підселення;

ФСБ отримало пряму команду знайти джерело витоку документа серед власних співробітників.

Аналітики зазначають, що документ у мережу злили не українські структури, а безпосередньо хтось із російських виконавців. Це свідчить про внутрішні конфлікти серед загарбників. Замість визнання провини за використання цивільної установи у військових цілях, російська система традиційно оголосила реальні факти «фейком» та розпочала внутрішні чистки.

Серія успішних ударів по базах окупантів

Ураження об’єкта у Старобільську стало продовженням масштабної серії ліквідації керівного складу ворога на окупованих територіях. Нагадаємо, 21 травня стало офіційно відомо, що близько сотні російських окупантів були одночасно знищені та поранені внаслідок точного ракетного удару по замаскованому штабу ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Протягом 21–22 травня українські військові продовжують системно знищувати логістику та командні пункти загарбників вздовж усієї лінії фронту.