Вівторок, 16 Грудня, 2025
ЕКОНОМІКА

Ціни на нафту рекордно впали на тлі очікувань миру в Україні

Денис Молотов
Світові ціни на нафту опустилися нижче психологічної межі у 60 доларів США за барель. Це сталося вперше з 5 травня поточного року, свідчать результати торгів у вівторок, 16 грудня.

Зокрема, лютневі ф’ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,94 долара (–1,55%) — до 59,62 долара за барель.

Водночас січневі ф’ючерси на нафту WTI на біржі NYMEX втратили 0,93 долара (–1,64%) і знизилися до 55,74 долара за барель.

Як зазначає Bloomberg, основний тиск на котирування чинять очікування значного профіциту на світовому нафтовому ринку, а також можливе врегулювання війни в Україні. Трейдери припускають, що мирна угода може призвести до пом’якшення санкцій проти росії. А це, у свою чергу, збільшить обсяги постачання російської нафти на ринок, який уже перебуває у стані перенасичення.

Додатковий тиск на ціни посилився після заяви президента США Дональда Трампа про те, що угода щодо припинення війни в Україні «близька як ніколи». Ці слова пролунали за підсумками його переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які Володимир Зеленський назвав продуктивними.

Він наголосив, що для України принципово важливо, аби мир був достойним, а також підкреслив, що Сполучені Штати чують українську позицію.

Крім того, європейські лідери оприлюднили мирний план. Документ, зокрема, передбачає посилення захисту українського неба та подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

